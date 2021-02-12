SIRTIMIZDAKİ KAYALAR

İmam Şafi hazretleri derki; “Kim ki insanların yaralayıcı sözlerinden kurtulacağını zannediyorsa o mecnundur”.

Zaman zaman “acaba bu dünyanın tersine mi hareket ediyorum” ya da “başka bir gezegenin insanı olmalıyım” yollu düşüncelerin kıskacından kurtulamayız. Bize bu duyguyu yaşatan da insanlarla iyi geçinmek adına var gücümüzle uğraşırken, onların düşünmeden sarf ettikleri yıkıcı sözlerdir.

Şafi Hazretleri, sözlerinin devamında diyor ki “ İnsanların bu sözleri sert kayalar gibidir. Sırtına alırsan belini kırarsın ya da ayaklar altına alır kule yaparsın. Böylece yücelir ve muzaffer olursun. Tercih senin.”

Başkalarının kaya gibi sert ve ezici sözlerini sırtımıza almak… Hepimiz tanırız bu ağırlığı.

Fiziksel bir engeliniz varsa insanların yanına gittiğimizde konuşacakları ilk konu bu olur. Birçok alanda gösterdiğiniz başarıların bahsi bile geçmez. Onlar hem kendilerini ilgilendirmeyen hem de karşıdakine faydasını düşünmedikleri sadece konuşmuş olmak için yaptıkları bu eylemi saatlerce sürdürebilirler.

Engeliniz yoksa gündem de , kilonuz ve neyi, nasıl yememiz gerektiği konusu vardır. Çocuğunuz yoksa neden olmadığını, varsa onun eğitiminde yaptığımız hatalar konuşulur. Çocuğunuz akademik, sosyal alanlarda başarısızsa konu artık diğer çocukların başarı hikâyelerine evrilir. Ruhunuz öyle bir manipüle edilir ki tek kelime etmeye mecaliniz kalmaz.

Maddi kayıplarınız olmuş iflas etmişseniz, kötü giden bir evliliğiniz varsa, sağlığınız bozulmuşsa sizi teselli (!) etmeye gelen dostlarınızın, yaşamımızı iyi yönetemediğimizin sebepleri olarak gösterdikleri zekânız ve kişiliğinizden bir kez daha nefret etmenize olan katkıları inkâr edilemez.

Gençseniz, büyüklerinizin “vefasız ve fütursuz gençlik ” temalı nasihatlerine; kadınsanız, giyim ve kuşamımızın en ince ayrıntısına kadar incelenip renk, model ve şekil konusundaki tercihlerimizin yanlışlığı, onlar gibi yaşamadığınız hayatın bizi sürükleyeceği muhtemel tehlikelerin malumatına maruz kalırsınız. Bütün bunların sonucunda üzerinizde biriken kayalar çoğaldıkça kimseyle görüşmeyerek daha hafif yaşamayı tercih edersiniz.

-Efendim, hiç mi nasihat almayalım?

-Azizim, bu nasihat vermek değildir. Müslüman başkalarına benzemez onun nasihati farklı olmalıdır. Bu düpedüz kendini ilgilendirmeyen konularda söz söyleyip bâtıla dalmaktır. İnsanların çoğu bunu yapar, konuşarak sadece kendilerini ferahlatırlar. Dertleri karşıdakinin derdine derman olmak değildir. Hâlbuki ki bir Müslümana konuşacak o kadar güzel konu varken bâtıla dalması günah olarak yeter.

Ebu Hureyre (r.a) der ki; “ Bir adam bir kelime (şer) konuşur ve o konuştuğunu önemsemez. Onun sebebiyle cehenneme atılır. Başka bir adam da bir kelime konuşur (hayr) ve o konuştuğunu önemsemez. Bunun sebebiyle Allah (C.C) onu cennetin en yüce mertebesine yüceltir. Resulullah şöyle buyurdu; “Kıyamet günü insanların hata yönünden en büyüğü bâtıla en fazla dalanlardır” (Suyuti, Camius –sağir, n.2207)

Bu manaya işaret eden bir Ayet-i Kerime’de de Rabbimiz buyurur ki: “ O cehenneme girenler şöyle derler: biz bâtıla dalanlarla birlikte bâtıla dalıyorduk” ( Müddesir 74/45)

İmam şafi hazretleri mesajını şu sözlerle bitirir. “İnsanların kötü sözleri seni üzmesin. Zira Rabbimiz ve peygamberleri de başka insanların alçaltıcı sözlerine maruz kalmış. Ona, üçün üçüncüsüdür, peygamberimize de sihirbaz ve mecnun demediler mi” ?

Şimdi, “Allaha ve peygamberlerine söyleyecek söz bulan insan bana neler söylemez” deyip sırtımıza yüklediğimiz o kayaları ayaklarımızın altına alma zamanı…