TRABZONSPOR’A NEDEN KAYBETTİK

Sezon başından beri kadro tercihleri, müdahaleleri ve oyun anlayışı olarak eleştirilen hocasıyla birlikte, beklentilerin altında kalan bir Yeni Malatyaspor seyretmeye devam ediyoruz. Bazı oyuncuları oynatarak bazılarını ise oynatmayarak, adeta inatlaşan Hamza hoca, yanlışlarına yenilerini ekliyor.

Abdullah Avcı sonrası çıkış yakalayan Trabzonspor, hafta içi olası bir kaybın gerekçesini üreterek, Yeni Malatyaspor’dan çekindiğini belli etmiştir. Gerçekten iyi bir kadroya sahip olduğumuzu ama istenilen ve beklenilen yerde olmadığımızı söyleyebilirim. Bu sezon “ben ne dersem o olur” tavrı ile Hamza hoca belirleyici olmuştur. Sahaya çıkardığı kadronun, oyunun ve oyuncuların performanslarını hiç mi değerlendirmiyor. Futbolcunun psikolojisinden hiç mi anlamıyor ki tercihleri bu kadar tartışma konusu oluyor. Trabzon maçında ne oynayacağına karar vermemiş bir takım görüntümüz vardı. Rakibi sadece durduran ve kaptığı toplarla hızlı çıkan bir takım görüntüsü ilk yarıda seyrettik. Trabzonspor’unda benzer anlayışla oynadığını biliyoruz. Yalnız biz Adem ve Umut’la nasıl hızlı çıkacaktık anlaşılır gibi değildi. Savunma yapsın diye Umut’u sahada tutmak, formsuz Adem’e toparlanma şansı vermemek, diğer oyuncuların oynama şansını elinden almak değil mi? İki eksik oyuncu ile oynamamıza rağmen ikinci yarı ise adeta büyük takım gibi oynadık. Topa ve oyuna hakim, kanatlardan geliştirdiği ataklarla gol arayan bir oyun anlayışına büründük. Bireysel yeteneği, çabukluğu ve dinamizmi ile oyunu lehimize çevirecek, oyuncu değişimlerinde geciktiğimizden dolayı ataklarımız etkisiz ve sonuçsuz kaldı.

Trabzonsporun bizden, bizim onlardan korktuğumuz bir maç oldu. Oysa korkunun ecele faydası yok derler. Yenileceksen de oynarsın yenilirsin. Tabi ki tüm maçları yenmek isteriz fakat bazı maçları kaybetmemek önemlidir. Düşme tehlikesi olan takımlarla oynadığımız maçları kaybetmemek gerekirken, puansal olarak iyi durumdaki takımlara karşı, özellikle içerde risk alarak oynamalıyız derim. Şimdi bakıyorum doğru tercihler ve riskler alınsaydı biz Trabzonspor’u yenebilirdik.

Önümüzde ki süreçte oynayacağımız maçlar bizim açımızdan çok önemli olacaktır. Antalya, Konya ve Gençlerbirliği maçlarından alacağımız puanlarla beklide rahat bir konuma gelebiliriz. Aksi durumda lig bizim içinde zorlaşacaktır. Demek istediğim, Beşiktaş’a, Trabzon’a yenilebilirsin fakat Konya’ya Gençlerbirliği’ne yenilmeyeceksin. Geçen yıl yaşadığımız travma bundan kaynaklanmadı mı?

Lütfen sevdiklerimizi Covid-19 virüsünden koruyalım ve insanlığın verdiği savaşa katkı sağlayalım. Mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz.

Esen Kalın…