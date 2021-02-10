OLUMSUZ İZLENİM BIRAKIYOR

Trabzonspor mağlubiyetini konuşmayacağım. Galibiyeti hak eden konuk takımı tebrik ediyorum.

Baştan aşağıya kurumsal, profesyonel yönetilen Trabzonspor A.Ş, tıpkı Galatasaray A.Ş gibi 3 puanı aldı ve gitti.

Önceki akşam oynanan müsabakayı Trabzon’dan gelen foto muhabirleri ve birçok basın çalışanı da takip etti.

Maç başlamadan önce saha içerisine girdikten sonra bu arkadaşlara hoş geldiniz diyemeden hemen mağduriyetlerini dile getirdiler.

‘Vay arkadaş koca bir stadyumda foto muhabirlerine tahsis edilen odanın kapısı kilitli. Siz lavabo, ısınma ihtiyacınızı nasıl giderip, haberlerinizi nasıl servis ediyorsunuz?’ sorusuyla karşılaştık.

Aralarından bir kadın fotomuhabiri de ‘Burayı görünce bizim stadımız Old Trafford’muş demekten kendimi alamadım. Bu stadın müdürü, yöneticileri ne iş yapar?’ diyerek bir sürü şikayette bulundu.

‘Evet haklısınız çalışma odasının kapısı kilitli, lavabo ihtiyacını gidermek için kuzey tribünü birinci katında var. Orayı kullanabilirsiniz’ sözüme ‘ben oraya kadar gitmek zorundamıyım?’ cevabını verdi.

Velhasılkelam değerli okurlarım; yeri gelmişken bu sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Neremiz düzgün ki; bu da düzgün olsun.

Bugüne kadar belki 10’a yakın farklı statta maç takip ettim. En yakın örneği 3-5 hafta önce Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan Yeni Malatyaspor maçı için Kayseri’ye gittim.

Yani kıyas yapmak istemem ama gerçekten Malatya Stadyumu’nun hijyen şartları ve çalışma koşulları birçok stadın yakınından dahi geçemez.

Neresinden tutsanız elinizde kalır. Kayseri’den örnek vermişken devam edeyim. Zaten temizlik şartlarını ve çalışma koşullarını yazmaya gerek bile duymuyorum. Sıcak suyu, ısıtma sistemi, havalandırma, çalışma odaları tertip düzen… standartlar üzerindeydi.

Adamlar 2012 yılında Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaptıkları maç için özel bir köşe hazırlamış. Finalde karşılaşan Beşiktaş ile Başakşehir’in takım kaptanlarının üzerlerinde teknik heyet ve tüm futbolcuların imzasını taşıyan formalarını camla kaplayıp foto muhabirleri odasına köşe yapmışlar.

Pandemi öncesinde gittiğim bir çok statta basın çalışanlarının yeme içme ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışma odalarında çeşitli ikramlar servis edilirdi. İnternet bağlantısı, elektirik prizleri, çalışma masaları her şey düşünülmüş.

Yani ekranları başında karşılaşmayı izleyen seyirciler, ya da gazete, dergi, internet haber sitelerinden karşılaşmalarla ilgili detayları takip eden okuyucuların bilgi almalarına yardımcı olan basın çalışanlarına demem o ki; bir çok kulüp inanılmaz derecede değer veriyor.

Trabzon’dan gelen misafirlerin gördükleri manzara karşısında verdikleri tepkide sonuna kadar yerindeydi.

Malatya’da sayıları 200’e dayanan internet haber sitesi, haftalık yayın yapanlarla beraber 10’a yakın yerel gazete, 2 uydu kanalı, bir çok radyo kanalı ve 3 önemli haber ajansı bulunuyor.

Ancak spor müsabakalarını takip eden muhabir sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Bu ayrı konu…

Düşünün; Trabzon’dan bu maç için sadece 4 foto muhabir geldi.

Malatya’da neredeyse her hafta futbol karşılaşması oynanıyor. Maçları saha içerisinde takip eden maksimum 4-5 foto muhabiri bulunuyor.

Sayıları gittikçe azalan sadece 4-5 muhabir…

İlimizde maalesef hem Yeşiltepe Spor Kompleksi’ndeki hem de Malatya Stadyumu’ndaki şartlar ve koşullar bizlerin görev yapmasına çok ciddi engeller çıkıyor.

Özellikle Yeşiltepe’de kapalı bir basın çalışma alanının olmaması yağışlı ve sıcak havalarda bizlerin mağdur olmasına neden oluyor.

Eksiklerin giderilmesi, dışarıdan gelen basın çalışanlarına olumsuz izlenim bırakılmaması ve daha uygun şartların sağlanabilmesi için yetkililerin sahada görev yapan basın çalışanlarından görüş almalarını bekliyorum.