BALIK BAŞTAN KOKAR

Valla artık vitesi boşa aldık gidiş o gidiş tutan olur mu bilmem ama bu gidiş hiç de hayra alamet değil!

Aslında ikinci yarıya iyi başladık. En azından mağlup olmuyor ufaktan ufaktan başımızın çaresine bakarız diye düşünmüştüm.

Trabzon maç öncesi Hamza hocanın beyanatı hele hele yardımcı hocanın rakip takım teknik adam ile yedek kulübesindeki koyu sohbetini gördükten sonra ne oluyor diye kendi kendime sordum.

Yani maç öncesi bir hocanın ‘iyi futbol oynayamıyoruz sadece mücadele ediyoruz’ demesi yardımcı hocanın sorumsuzca bir karede yer alması koskocaman bir ciddiyetsizlikten başka bir şey olamaz.

Böyle vurdumduymaz bir görüntü ile sahaya çıktık yine bildiğimiz klasik oyun taktiği önce savun becerebilirsen uzun toplarla rakip sahada pozisyona gir gol bulursan öne geç bulamazsan 1 puana razı ol.

Oysa hocanın beyanatının aksine gol yedikten sonra rakip sahada baskı kuran hatta çok ciddi gol pozisyonuna giren bir takım var. Yani bu takım istese iyi mücadele edebilecek kapasiteye sahip ama neden bunu maç başladıktan sonra yapamıyor?

Mesela kaptan Adem’de inanılmaz bir form düşüklüğü var. Sen bu takımın kaptanısın camianın sana büyük saygısı var bu isteksiz futbol neden acaba?

Soracağımız o kadar çok soru var ama bu sorulara yanıt verecek kimse yok.

Yada takım temkinli davranıyor şimdi işi sıkı tutar matematiksel olarak ligde kalırsak bu yönetim alacaklarımızı vermez diye bir güvensizlik mi hakim?

Camia dert küpü olmuş yönetim sus pus teknik heyet ve oyuncularda gözle görülür bir ciddiyetsizlik hakim ve karanlığa doğru giden bir takım...

Bu haftadan itibaren bize denk takımlar ile mücadele edeceğiz. Puan kaybına tahammülümüzün olmadığı müsabakaların sonucunu bende çok merak ediyorum.

Aslında balık baştan kokar otoritenin olmadığı bir yerde ciddiyet beklemek hayalcilikte olsa camia olarak başka çaremiz yok gibi…