KAZANÇ MI KAYIP MI?

Yeni Malatyaspor’un Göztepe maçında sergilediği futbolla 1 puan aldığına şükretmiştir. Youssouf’un yokluğunun doldurulamayışı bariz şekilde maçın her anında göze çarptı.

Adem Büyük’ün varlığıyla yokluğu belli değildi. Top ayağındayken isteksiz halleri, amacının sanki sadece topu rakipten saklamakmış gibi oynaması doğru düzgün paslar atamayışı ekranları başından maçı izleyenler başta olmak üzere benimde saçımı başımı yoldurdu.

Kaptanın performansında haftalardır gözle görülür bir düşüş var. Bunun nedeni bana kalırsa yanlış mevkide oynatılmasından olabilir. Hamza hocanın tercihlerine saygı duyuyorum ancak antrenmanlarda Adem’i hakikaten orta sahanın gerisinde ve merkezinde mi deniyor bunun cevabını çok merak ediyorum.

Malatya Stadyumu’nun zemini ve antrenman sahalarının kış şartlarından olumsuz etkilendiği bu dönemlerde Göztepe karşısında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Yeni Malatyasporlu oyuncuların daha teknik oynayacaklarını tahmin etmiştim. Ancak bu tahminimde yanıldım.

En büyük gol umudu olan Tetteh yine 90 dakika boyunca boş boş dolandı. Ne rakip savunmayı yeterince rahatsız etti ne de hava toplarında boyunun avantajını kullanabildi.

Fofana ilk yarıda bir şeyler yapmayı denese de sarı kırmızılılar hücumda çok bir varlık gösteremedi.

Yeni transfer Stephen Mallan takipçiliğini ve klasını konuşturdu. Ayağının tozuyla golünü kaydetti. Şimdilik bizlerden tam puan aldı.

Wallace gibi bir oyuncu nasıl olurda öyle basit hatalar yapabilir, aklım almıyor.

Sambacı oyuncu ya gününde değildi ya da aklı Malatya’da kalmıştı…

Bugün oynanacak Trabzonspor karşısında Hamza hocanın Wallace’i kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Yerine Hadebe seçeneği değerlendirilebilir.

İki haftada kaçan 4 puana mı üzülelim yoksa kazanılan 2 puana sevinelim mi?

Şimdilik takımın yeri sağlam gibi görünüyor. Ancak üst üste alınacak mağlubiyetlerle bir anda alt sıralara doğru kayma ihtimali yüksek görünüyor.

Trabzonspor maçının zor geçeceğini düşünüyorum. Son haftaların en formda ekibi karşısında Yeni Malatyaspor’un işi oldukça zor ancak bordo mavililere ters geldiğimizi de hatırlatmak isterim.

Sonuçta karşılarında 5-0 gibi tarihi skorla kazanmış ve evinde kolay maç vermeyen bir Yeni Malatyaspor var.

Hamzaoğlu’nun doğru oyuncu tercihleri, doğru hamleler ve şans faktörünün Yeni Malatyaspor’dan yana olması halinde Kaplanların, Abdullah Avcı’nın başında olduğu Karadeniz ekibine dur diyebileceğini düşünüyorum.

Haftanın kapanış maçında Yeni Malatyaspor’umuza başarılar diliyorum.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR HEYECAN GETİRDİ

TFF 3. Lig 1.Grup’ta zirve yarışına ortak olmak isteyen Yeşilyurt Belediyespor, üst üste altıncı maçından da galip ayrıldı. Aynı puana sahip iki lider takımın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Nihat Balan’ın öğrencilerini kutluyorum.

3 puanlı sistemde 5 puanlık fark alttan gelen takımlar için her zaman avantaj olmuştur.

Yeşilyurt ekibi inşallah oynanacak diğer karşılaşmalardan da en az kayıpla ayrılır ve ligi hedefledikleri ilk sırada tamamlar doğrudan 2. ligin yolunu tutar.

Umut ediyorum, Malatya’ya ikinci bir heyecan ve sevinç yaşatırlar.