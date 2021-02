Dindar Harami

Haramla büyüttüğü çocuktan hayır bekleyen Müslüman:

Bizim haramla işimiz olmaz öyle değil mi?

Çatır çutur yiyoruz, yediriyoruz, haramla hayır bile yapıyoruz!

Çünkü haramın tanımını biz yapıyoruz.

Bırakın İslamiyet şurada dursun, haramın evrensel bir tanımı var. Onu bile kulak arkası ediyoruz.

Ya Hu o kadar zor değil. ‘’Hak etmediğin şey sana haramdır.’’ Hepsi bu. Ama öyle değil, değil mi? İşin kolayı var: hakkı hukuku haramı helali biz tayin edersek ortada problem kalmıyor. Kendi haramımızdan kaçıp kendi helalimizle hemhal oluyoruz. Sonra ilahi kudretin cennetini istiyoruz! Çünkü biz her şeyin en iyisine layığız. Çocuklarımız en iyisine layık… Öyle değil mi?

Her şeyin en iyisi çok kazanmayı gerektirir. O zaman saldıralım, bizim olmayan her şey bizim olsun. Hak etmediğimiz her şey bizim olsun…

Oluyor da, sonra şükrediyoruz ‘’elhamdulillah’’! Kardeşim, şükrettiğimiz vermedi ki, biz aldık…

Neyse bu döngüyü aşağı yukarı hepimiz hatırladık.

Çocuklarımıza haramı yediriyoruz yedirmesine de bir de utanmadan o çocuklardan milletin hakkına riayet etmesini bekliyoruz.

Be hey geri zekalı çocuk senden hakkı hukuku öğrenmediki. Hakkı hukuku helali haramı kendi nefsine göre tanımlamayı öğrendi. Merak etme o da arkandan gelecek!

Peki benim çocuğum Azer’in kabilesinde İbrahim, Firavun’un sarayında Asiye olamaz mı? Olur. Neden olmasın? Ama şunu iyi bil ki sen ya Azer’sin ya da Firavun!

Ne oluyor ben insanım diyene?

Evrensel insan hakları bildirgesine göre her insanın işini özgürce seçmeye, adil ve elverişli koşullarda çalışmaya ve işsizliğe karşı korunmaya, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücret almaya, çalışan herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı mı yok? Var da yok sayıp insan mı olmaya çalışıyoruz?

Ben yahudiyim diyene ne oluyor? On emirden biri çalmayacaksın, diğeri kimsenin hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. On değil de sekiz emir indirilmiş te biz mi yanlış biliyoruz?

Ben hristiyanım diyene ne oluyor? Başkasının hakkına göz dikme yazmıyor mu incilde?

Hadi tüm bunları bir kenara bırakalım. Ben Müslümanım diyene ne oluyor peki? Milletin hakkına hukukuna saldırıyor. O helaldir bu haramdır diyor. Bu Müslüman kardeşe Nahl suresinin 116. Ayeti inmemiş olabilir mi?

‘’Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helaldir, şu haramdır," demeyin, sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflah olmazlar.’’

Öyleyse derdimiz ne bizim? Derdimiz daha iyisi, en iyisi bizim olsun! Olsun da ne olursa olsun!

Olur! Bekleyelim, görelim…

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…