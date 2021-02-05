TRANSFER TAHTASI?

Yeni Malatyaspor’da ödeme problemi bu transfer döneminde tamamen ayyuka çıktı. Geçen sezon yapılmayan ödemeler ve bu sezon yaşanan ödememe sıkıntıları kulübün tamamen tıkanma noktasına geldiğinin bir göstergesi değil midir?

Bugüne kadar Süper Lig katılım ve hak edişlerin yanı sıra satılan sporculardan gelen büyük meblağlara rağmen takımda oyuncuların paralarının ödenmemesi hiçte hayra alamet değil.

Nelerin döndüğünü ve nelerin yaşandığını açık seçik bilinmesi için acilen bağımsız bir denetim kuruluşu gözetiminde mali genel kurulun yapılması ve Yeni Malatyaspor’un geleceği adına mali tablosun net olarak ortaya koyulması lazım.

Ortalarda dolaşan kulübün büyük bir borç maliyeti altında olduğu söylemlerine en önemli cevabın mutlaka hesabın ortaya çıkması ile netleşeceğini tahmin ediyorum.

Bu kadar konuşmalara ve söylemlere rağmen bu kadar duyarsız olmanın ve mali kongrenin yapılmaması düşündürücü değil mi?

Transferin son gününde alacağı olan oyuncular şayet imza vermemiş olsalardı transfer yapılması mümkün değildi. Evet Youssouf’un satılması kulübün mali açıdan rahatlaması adına çok önemli bir kazançtı.

Ancak gelen paranın doğru kullanılması gerekir. Alınan yeni transferler ile alakalı maliyetlerin düşük olması sevindirici, temennim bunlardan bir veya iki oyuncunun iyi çıkarak gelecek adına takıma hem sportif hem de mali olarak katkıları olur.

Ancak spor kamuoyu kulübün geleceği ile alakalı endişeli ve tabloyu net göremiyor. Acil olarak kulübün mali durumunun açık ve seçik ortaya çıkması ile mali genel kurulun yapılması kulübün geleceği adına önemli.

Israrla yinelenmesine rağmen mali tablonun görülmesinin istenememesi insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

Başkanın son durumlar ile alakalı bir an önce genel kurul kararı aldırması ortadaki söylemlerinde bir anlamda cevabını vermesi adına en iyi fırsat olarak görüyorum.