       KURU GÜRÜLTÜ VE SEVGİ

Kimi insanlar karşılarındakine mesaj vermek için ortalığı velveleye vermeyi tercih ederler. Seslerini yükseltir, tencere tava çalar, anlamsız seslerin oluşturduğu içi boş gürültülerle muhatabın dikkatini çekmeye çalışırlar. Bu girişim kısa vade de işe yarasa da hedeflerine ulaşma da başarı sağlamaz.

Niçin? Çünkü kuru gürültü bir iletişim yöntemi değildir. Tam aksine karşıdakinin bir müddet sonra umursamamasına yol açar. Türkçe’ de kullandığımız “ Kös dinleme” deyimi vardır mesela ,tam da bu durumlar için söylenmiştir.

Kös, mehterin en büyük davulu… Sesi o kadar yüksek çıkıyor ki onun yanında bulunanlar bir müddet sonra başka sesleri duymaz hale gelirler. Bağırılmadıkça konuşulanları işitmezlermiş. Bunu ima etmek için de etrafın sözüne kulak tıkayanlara, umursamayanlara “kös dinlemiş” derlermiş.( Bu açıklama Rasim Özdenören den alınmıştır)

Bağırarak konuşmak da kuru gürültü çıkarmanın bir çeşididir. Psikologlara göre bağırarak iletişim kurmaya çalışan insanların durumu patolojiktir, normal değildir. Kendisi daha önce böyle durumlara maruz kaldığı için rahatsız edici bu durumu karşısındakine de yansıtmak ister. Mevlana’nın şu sözü durumu ne güzel ifade eder; “Söyleyecek sözü fikri olan bağırmaz, bağıran düşünemez düşünemeyen kavga eder”.

Bu gerçek bizi rahatlattı mı? Tanış çıktığımız bu fikre delil bulmak bizim işimize yarar mı?

El cevap; hayır. Çünkü o insanların bu olumsuz tepkilerinin sebebi sadece kendileri değildir. Onlarla aramızda sevgi bağı, muhabbet, ünsiyet oluşturamayan bizlerde suçluyuz.

İslâm alimlerinden biri talebeleriyle Basra kıyısında gezinirken deniz kenarında birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Talebelerine dönüp:"İnsanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?" diye sormuş.

Talebelerden biri:"Çünkü sükûnetimizi kaybederiz" deyince mübarek zat:

"Ama öfkelendiğimiz insan yanı başımızdayken neden yüksek sesle konuşuruz? O kişiye söylemek istediklerimizi daha alçak bir ses tonu ile de duyurabilecek ve demek istediklerimizi rahat aktarabilecekken niye avazımız çıktığı kadar boğazımızı yırtarak bağırırız?" diye tekrar sormuş.

Talebelerden ses çıkmayınca anlatmaya başlamış:

"İki insan birbirine öfkelendiği zaman, kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzak mesafeden birbirlerinin kalplerine seslerini duyurabilmek için bağırmak mecburiyetinde kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse, arada açılan mesafeyi kapatabilmek için o kadar çok bağırmaları lazım gelir."

"Peki, iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? Birbirlerine bağırmak yerine sakince konuşurlar, çünkü kalpleri birbirine yakındır, arada mesafe ya yoktur ya da çok azdır.

Peki, iki insan birbirini daha da fazla severse ne olur? Artık konuşmazlar, sadece fısıldaşırlar çünkü kalpleri birbirlerine daha da yakınlaşmıştır. Artık bir süre sonra konuşmalarına bile lüzum kalmaz, sadece birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte birbirini hakiki olarak seven iki insanın yakınlığı böyle bir şeydir."

Daha sonra talebelerine bakarak şöyle devam etmiş:

"Bu sebeple tartıştığınız zaman kalplerinizin arasına mesafe girmesine müsade etmeyin, izin vermeyin. Aranıza mesafe koyacak sözlerden uzak durun.

O halde şu duaya amin diyelim.

Bu güzel vatanı bizlere yurt olarak nimetlendiren Yüce Rabbim, bizleri heva ve heveslerimizin peşinden koşturma, bizi birbirimize sevdir, düşüncelerimizin şaşkın arayışına, iyiyi kötüden ayırt etme kabiliyetimizdeki noksanlığa teslim etme.