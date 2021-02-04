SON TRANSFERLERLE DAHA DA GÜÇLENDİK Mİ?

Yeni Malatyasporumuz eksiklerine rağmen, süper lig için iyi bir kadroya ve derinliğe sahip olmakla beraber, daha iyi bir yerde bitirebileceğini ve bu eleştirimin gerekçelerini daha önce çok defa ifade ettim. Bundan sonrası nasıl olacak konusunda tereddüt yaşamamak için, bir ön liberoya, hücumcu bir orta sahaya ve sprinter bir forvete ihtiyaç duyabileceğimizi, alınması halinde daha iyi bir takım olacağımız hepimizin beklentisiydi. Fakat kulübün içinde bulunduğu maddi sorunların çözümü, daha önem arz ettiğinden dolayı, Youssouf’un satışından gelecek paranın pahalı transferlere harcanması yerine, mevcut oyuncuların memnun edilmesi için kullanılması tercih edilmiştir.

Youssouf gibi gelecek vadeden oyuncuları bulup, parlatıp satmak bir kulüp için vazgeçilmez bir politika olmalıdır. Bunun örneklerini bu kulüpte gördük. Yine benzer şekilde genç ve isimsiz transferler söz konusu, bunlar gelecek adına yatırımlar olduğu için destekliyorum. Yalnız İskoç liginde oynayan Mallan, İtalya ikinci liginden Malle ve Burundili ve Ganalı oyuncuların kadroya girmeleri ve performanslarıyla katkı sağlamaları şuan için soru işareti. Umarım iyi çıkarlar gideni aratmadıkları gibi takıma katkı sağlar ve ilerde maddi kazanç olurlar. Ara transfer döneminde eksiğimizi tamamlayarak daha da güçlendik mi? Buna bu oyuncuları gördüğümüzde ve alınan sonuçlardan çıkarma şansımız olacaktır. Rakiplerinse güçlendikleri aşikar.

İçerde oynadığımız maçlarda sahamızın bozuk oluşu beklide bize avantaj sağlayacaktır. Set hücumunu düşünmeyen, topa hakim olmayı tercih etmeyerek rakibi öncelikli olarak durdurup, hızlı çıkışlarla ve duran toplarla yenmeyi düşünen bir anlayış içinde olmamız bana bunu düşündürüyor. Karagümrük maçında eksik kalışımız, ağır gibi dursa da kartın doğruluğuna inanıyorum. Kalan süreyi gol yemeden götürmek ve dirençli oynamak önemliydi. Bundan sonra buna benzer birçok maçımız olacaktır. Bir puanın ne denli önemli olduğunu, her halde bizim kadar bilen olmaz.

Göztepe karşısında da bir puan hedefi ile oynayarak, topu rakibe verip kapılan toplarla rakibi eksik ve dengesiz yakaladığımızda gol atıp, bunda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Rakip sahaya oyunu yıkma özelliği olmasa da Göztepe’ye öyle bir takımmış hissi verip pas yapmasına izin verip, açık vermesini sağlamalıyız. Bundan sonra lig daha zor ve puanlar Aslanın midesinde olacak.

Lütfen sevdiklerimizi Covid-19 virüsünden koruyalım ve insanlığın verdiği savaşa katkı sağlayalım. Mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz.

Esen Kalın…