CEP DELİK!

Youssouf transferinde gelecek sıcak para Yeni Malatyaspor’a can suyu olacak.

Burundili oyuncu kulübe kazandırdığı parayla antrenman yapmayan oyuncuların bile maaşının yatmasını sağlayacak.

Satılıp satılmaması konusunda çok farklı görüşler var. Benim görüşüm elbette oyuncunun değerini bulunca kulüp kasasına döviz bırakarak ayrılmasından yana.

Ancak 2 milyon euro ve devamındaki yüzde 20 payın borçlara gidecek olması herkesin olduğu gibi benimde keyfimi kaçırıyor.

Geçen yıl oynanan tiyatronun aynısını izliyoruz. Bu yönetim satacak bir şey kalmayınca eldeki arabaları nakde çevirip, Bifouma’nın alacaklarını ödeyip ardından oyuncuyu satmadı mı?

Eee o paralar ne oldu?

Youssouf’dan gelen parayla satılan araçlar geri mi alınacak?

Yani harbiden artık ağlanacak halimize gülüyoruz.

Başka Anadolu kulüpleriyle kıyas yapmak istemiyorum, ama Bursaspor gibi bir camia da futbolcu satıyor, Yeni Malatyaspor’da!

Gelen paralarla altyapıya yaptıkları yatırımlar, tesisleşme hamlelerini gördükçe Yeni Malatyaspor’un futbolcu transferlerinden gelen paraların nereye aktarıldığı hakikaten büyük bir muamma…

O adamlar kendi öz evlatlarını keşif ederek, oynatarak sıfır sermaye ile bunu başarırken, Yeni Malatyaspor oyuncu ithal edip aracıları kazandırarak bunu yaptığını belirtmek isterim.

Tamam kutluyoruz. Bunu başarmakta önemli, ancak her geçen yıl bu kulübün borcu artmakta ve geleceği ipotek altına alınmakta.

Yarın öbür gün ucuza getirip satmayı planladığınız oyuncular boşa çıkarsa satacak neyiniz kalacak?

Altyapıya bir yatırım mı yapıyorsunuz?

Ya da yetenek taraması yaparak alttan oyuncu mu çıkaracaksınız?

İhtiyacınız olan parayı nasılsa kazanıp günü kurtardınız.

5 ay sonra ne olacak? Kiralık oyuncular ve sözleşmesi biten futbolcular ayrıldıktan sonra gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yine mi borçlanacaksınız?

İşte harbiden bunlara çok gülüyoruz. Yönetimin cebindeki delik gittikçe büyüyor.

Taşıma suyla değirmen dönüyor.

Haydi hayırlısı olsun diyelim.