MASKİ NEREDE?

Malatya ili Battalgazi ilçesi Ziraat okulu mevkiinde 2004 yılında Malatya ileri biyolojik atık su arıtma tesisi adı altında devreye alınmış olan atık su arıtma tesisi geçen yıla kadar kısmen de olsa suyu arıtmış ancak 2020 yılı içerisinde hiçbir şekilde arıtılmadan Boran ve Toygar Mahalle sakinlerinin üzerine akıtılmıştır. Yaz aylarında o bölgede bütün tarımsal sulamalar arıtılmayan bu sular ile yapılmış bırakın elinizi sürmeyi kokusundan yanına bile yaklaşamadığınız bu sularla yetiştirilen meyve ve sebzeler, yakalanan balıklar bütün Malatyalıların sofrasında bi güzel tüketilmiştir.

Yaz aylarında sulamada yaşanan sıkıntılar şimdilerde baraj suyunun çekilmesi ile iyice gün yüzüne çıkmış bir kilometre öteden o suyun keskin kokusu ile köyde on dakika duramıyorsunuz. Ne Maskinin nede Büyükşehirin hiçbir önlem almadığı aşikardır. Belediye başkanı Gürkan’ a açık çağrımdır Maski Genel Müdürünü’ de alsın bi Boran ve Toygar Mahallelerine bi uğrasın öğlen yemeğinde arıtma sularının döküldüğü yerde kendilerini bi ağırlayalım eğer kendileri bi yemek yeme saati kadar orda durmaya dayanabileceklerse bizlerde hiç sesimizi çıkarmadan şikayet etmeden hayatımıza devam edelim. Bizlerden tarımsal sulama ücretini alan olmadı icraya veren Sulama birlikleri başkan ve yöneticileri bizlerle beraber o pis su ile sulamayı yapacaklarsa biz bu yıl verdiğimiz sulama ücretlerinin on katını 2021 üretim sezonu içinde ödemeye hazırız.

O bölgede yaşayanlar gayet iyi bilir 2004 yılından sonraki ölümlerin % 95’i kanser hastalığı nedeniyle gerçekleşmiştir. Madem ortada bi tesis var o tesisin çalıştırılması gerekir. Çalıştırılmıyorsa sizin o köylülere bi açıklama yapmanız gerekir. Bizler şunu anlarız arıza vardır bir hafta bir ay çalışmayabilir ama koca bir yıl bizler sizlerin ihmalkarlığınızın ceremesini çekmek zorunda değiliz. Bir an önce Boran ve Toygar Mahallelerinin bu sorununun giderilmesi gerekir. Artık bu sorun sadece insan sağlığını tehdit etmekle kalmıyor barajdaki onlarca balık türünü de tehdit eder bi boyut almıştır.

Son olarak “ Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” Haftaya görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla…