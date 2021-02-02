Belediyeler işçileri ile artık uğraşmasın!

Geçen Pazar günü 10 yerel radyomuzun ortak yayınında Sinan Cavlak ile bu pandemi döneminde belediye işçilerinin sıkıntılarını, yaşadığı mağduriyetleri dile getirdik.

O kadar çok geri dönüş aldık ki anlatamam.

Çünkü gerçekten mağdur olan çok çalışan var bu süreçte.

Mart ayından sonra şu koronavirüs pandemisi tüm dünyaya bela olduktan sonra Malatya’da bizler de çok etkilendik.

Zaten Başkan Gürkan Büyükşehir’in koltuğuna oturduktan sonra çalışanlar ile ilgili bilgi akışı bizlere çok geliyordu.

Bazılarına inanamıyorduk bazılarını teyit edemediğimiz için yazamıyorduk ama belli bölümünü yazmıştık.

Koronavirüs olayından sonra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı işçiler ilk darbeyi Haziran ayında yaşadı.

BELSOS’a bağlı yaklaşık 90 çalışanın “havuz sistemi” diye uydurulan bir taktikle işinden kendi isteğiyle istifa etmeleri ve geriye dönük haklarını da 16 ay sonra almaları istenmişti.

O dönem yazdık, çizdik…

Neticesi BELSOS Genel Müdürü’nün değişimiyle yaşanmıştı.

Üç ay sonra ise MOTAŞ’a bağlı çalışanların maaşlarını taksitle aldığı ve avanslarının verilmediğini duyurmuştum Malatya’ya.

Kısacası bu sefer MOTAŞ çalışanlarına bi şeyler yapılıyordu.

Daha sonra Aralık ayında HAK-İŞ olayı patladı.

2 bin 200 işçinin toplu sözleşmenin geç imzalanmasından dolayı 5 aylık haklarının verilmemesi ve sonrasında bu geriye dönük alacaklarının bir kısmının yemek kartı olarak yatırılması olayı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu hakların nakit olarak verilmesi gerekirken yemek kartına bir kısmının yatırılması konuşulurken Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 2 bin 200 işçinin kısmi çalışma sitemi ile çalıştırıldıkları ortaya çıkmıştı.

Üstelik 12 gün, 14 gün sigortalı gösterip diğer günlerde kayıt dışı çalıştırıyordu Büyükşehir Belediyesi.

Daha sonra Battalgazi Belediyesi’nin de bu işlemi aynı şekilde yatırdığı ve 200 lira gibi düşük bir yemek parasını aynı Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı gibi Esenlik kartlara yatırdığını yazmıştım.

Yeşilyurt Belediyesi’nin ise kısmi çalışma sitemi ile çalışanlarını çalıştırmadığı ancak 200 lira yemek parasını Yeşil Gıda Marketlerde kullanılması için bir karta yüklediğini de yazmıştık.

Üç belediye de bi şekilde çalışanların hakları ile ilgili belli tasarruflara geçmişti.

Son olarak Ocak ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi, daha önce 104 binişlik için 50 lira işçilerin maaşından kesilen yol parasına da bir taktik geliştirdi.

Bu binişler Ocak ayında iptal edilip 92 lira gibi bir yol parasının yatırılacağını ve bu paranın da 18 güne yeteceğini yine yazdık.

Kısacası bu pandemi döneminde belediye çalışanlarının çektiğini kimse çekmedi!

Makam araçlarına binenlerin, yüksek maaş alanların ve yüksek yemek parası alanların bir lirasına dokunmayan belediyeler genelde beden işçisi olan çalışanları ile ilgili sürekli bir taktikle tasarrufa gideceğini düşündü.

Zaten her kalemde zam yediğimiz bu süreçlerde 10 ayda belediyelerin işçilerine yaptıkları bana göre zulümdür.

İnsanlığa sığmaz!

2020 yılında işçilerinizle uğraştığınız kadar kimseyle uğraşmadınız.

Bari bu 2021 yılında rahat bırakın artık!

En azından sigortalarını artık tam gösterin, yemek paralarını tam yatırın, yol paralarını insani bir rakam belirleyin artık!