PATATES TARLASI

Milyon dolarlık oyuncuları patates tarlasında futbol oynamaya mahkum edenlerin takımın geleceğini nasıl karartığına bir kez daha şahit olduk.

On milyonluk bütçe ile takım kurarken elli altmış bin dolara sahayı Avrupa standartlarına uygun hale getirmek ne kadar zor.

Sadece tüccar zihniyeti ile para kazanmadan başka kulübe kurumsal bir kimlik ve sağlıklı bir tesisleşme yapmayanlara Karagümrük müsabakasındaki sahanın durumu ile alakalı ülkeye nasıl rezil olduğumuzu açık seçik gözler önüne getirmiştir.

Aslında daha önceleri saha ile alakalı söylem ve yazılarımda ısrarla sahanın durumunu hatırlatmama rağmen burnunda kıl aldırmayan tavırları ile bunu da es geçtiler.

Şimdi size sorarım, bir Tetteh’in maliyeti ile sezon başında yeni bir saha yapmış olsaydınız patates tarlasındaki sakatlığından dolayı kaçırdığınız puana üzülür müydünüz? Tetteh haftalardır sakat bu adamdan yeterince yararlansaydınız takımın yükselişine etki etmez miydiniz?

Oyuncunun parasını vermezsiniz, tesislere katkınız yok. Hala neyin peşindesiniz bir şey anlayan var ise bana da anlatsın.

Alt yapı beton sahada idman ve maçlarını oynuyor orada oyuncu çıkmaz diyoruz sanki duvara söylüyoruz.

Siz kendi çocuklarınızı o beton sahada futbol oynamasına izin verir misiniz? Sonrasında Malatya’da futbolcu çıkmıyor diye konuşuyorsunuz.

Siz önce imkanları sunun futbolcu çıkar mı çıkmaz mı hep birlikte görelim.

Sahanın durumuna göre ve Kubilay Kanatsızkuş’un haksız kırmızı kart görmesine rağmen mükemmel bir mücadele veren oyuncuları kutlamak lazım.

Özellikle kaleci Abdulsamed’in mükemmel performansı alına bir puanda belirleyici olmuştur. Ligin ikinci yarısı daha zor olacağından ısrarla oyuncu takviyesi şart dememiz rağmen bir adım atılmaması fazlada yönetim ve başkan için önemli değil.

Nasıl olsa geçen yılın hesabı yapılmıştır. Beş maç alırsak kümede kalırız diye düşünmüşlerdir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir.

Şayet bu takım küme düşer ise tek sorumlu başkan ve olmayan yönetimidir.

Madem oyuncu almadınız bari eldeki mevcut oyuncuların ödemelerini yapıp geçen yıl bize yaşattığınız küme düşme sendromunu tekrardan yaşatmayın.