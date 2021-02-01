TELAFİSİZ İKİNCİ MAÇLARI BAŞLADI

Şimdi bu iğrenç saha için ahkam kesmenin zamanı değil ama bari şu yedek kulübesinin arkasındaki paslı demirleri boyasanız diyorum.

Neyse bu ağır sahada mücadele etmek kolay değil hele hele kulüpteki sıkıntılar erken gelen kırmızı kart derken 1 puan kötünün iyisi…

Bütün camianın gözü oyuncuların üstündeydi acaba nasıl mücadele edecekler acaba gerçekten alacaklarını tahsil etmişler mi?

Çünkü kulübü yönetenlerin kamuoyunu bilgilendirmek aydınlatmak paylaşım yapmak gibi bir alışkanlığı olmadığı için kulüpte olan bitenleri oyuncuların hal ve hareketlerinden öğrenebiliyoruz…

Mesela oyuncu idmanı protesto eder, antrenmana çıkmaz ise ya da maç sonu röportajlarda verilen iğneli mesajlar ile kulüpteki durumun hiçte iç açıcı olmadığını anlayabiliyoruz.

Birde sağ olsun sosyal medyada kulübün gönüllü sözcülüğünü yapanlar var onlarda her şey güllük gülistanlık deyip bize olanı biteni yedirmeye çalışıyorlar tabi yersek eğer…

Neyse dönelim maça şiddetli kar yağmur ağır sahada özellikle ikinci yarıda sergilenen mücadeleden dolayı oyuncuların tamamını kutluyorum.

Tetteh, Hafez, Chebake gibi direkt oynayan Mustafa Eskihellaç gibi onradan da girse takımı iten oyunculardan yoksun sahaya çıkmak öyle kolay değildi.

Özellikle Abdulsamed'e ayrı bir parantez açacak olursak şayet ilk kez bu kadar güven duydum.

Kurtarışlarında bireysel yeteneklerini bu kez tam olarak görebildik, zamanla daha da iyi olacaktır.

Telafisiz ikinci yarıya 1 puan ile başlıyoruz. Kazanılacak her puanın büyük bir önemi var. Bunu da lig tamamlandığında göreceğiz.

Öyle görünüyor ki oyuncuların ödemeleri haftalık şeklinde yapılacak. Buda takım ligde kalmayı garantileyene kadar devam eder diye düşünüyorum…

Haftaya Göztepe deplasmanı var, umarım bu zorlu müsabaka dan puanlar ile döneriz.