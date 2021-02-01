Dost Bildiklerim

Her şeyin bir sonu var.

Muhakkak çektiğimiz sıkıntıların, yaşadığımız sorunların hatta yaşamaya mahkum edildiğimiz insanların da sonu gelecek.

Elbette sona geldiğimizde, düşmanlarımızın sözlerini değil ‘’dostlarımızın’’ sessizliğini hatırlayacağız.

Sesi sedası çıkmayan, üzerine çamur sıçramasın, menfaatleri sonlanmasın diye ‘’hak’’ olanı konuşamayan, hasta bir güvercin gibi doğruya bakamayan dostlar…

Hepimize tanıdık geldi değil mi?

Veysel gibi sadık olanın kara toprak olduğuna kendimizi inandırabilseydik ne böyle düşünürdük ne de bu satırları yazabilirdim. Sonuçta Veysel de dost dost diye nicesine sarıldıktan sonra anlamadı mı bunu?

Aslında gecelerimiz dostlarımızın varlığı ile gündüz gibi aydınlanıyordu. Varlıkları bizim için bir ümitti! Ne oldu onlara? Neredeler? Oysaki ne zaman yıkılıp yere düşsek kendi kendimize kalkmaya çalışıyorduk zaten.

Sonuçta ne mi oldu?

Korkar olduk bize dostum diyen herkesten. Yanımızda ise var olan, yanımızda değilse olmayan ‘’dostlarımızdan’’ korkar olduk. Asıl olan yüzler meydana çıkınca haliyle aydınlanmaz oldu gecelerimiz. Nihayetinde düştü, düşmeye de devam edecek ‘’dostlarımızın’’ maskeleri.

Sonuçta ne olacak?

Sona geldiğimizde ya bir şarkı olacağız ya bir şiir ya da özlü bir söz…

Canınızı sıkmış olabilirim. Gerçekleri konuşalım da varsın canınız sıkılsın.

Tüm bunlar gerçek dostu ararken başımıza gelmiyor mu? Varlığını bildiğimiz bir türlü kavuşmayı beceremediğimiz O’nu! Düştüğümüzde ayağa kaldıran, aşırıya gittiğimizde dur diyen O’nu…

O’nun dostluğunu kazanmak o kadar kolay olmamalı zaten. Hadi biz razıyız O’ndan, O’da bizden razı olmamalı mı diye düşünüyoruz yoksa. Öyleyse O’nu hiç tanımamışız!

Tabiki O da dostluk iddiamızı sınayacak, her şartta hatırlanmak isteyecek…

Zordayken hatırlayıp refahta unutanı O ne yapsın?

O’nun bize ihtiyacı mı var zannediyoruz?

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…