Her yerde her fırsatta gündeme getirip dikkat çekmek için elimizden geleni yapmaya çalıştığımız konuların başında geliyor kadına şiddet. Buna rağmen ulusalda ve yerelde günde en az iki kadının şiddet ya da cinayete kurban gittiği haberlerini izliyoruz. Maalesef...

Utanıyoruz yetmiyor, kınıyoruz yetmiyor, küfür ediyoruz o da yetmiyor kadına şiddeti önlemeye bizim gücümüz yetmiyor. Yetmiyor ki 2020 yılında 300 kadın öldürüldü.

2020 yılında öldürülen 300 kadının 97’si evli olduğu erkek, 54’ü birlikte olduğu erkek, 38’i tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 18’i oğlu, 17’si babası, 16’sı akraba, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 5’i kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi tarafından öldürüldü. 23 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

Kadınların 181’i evinde, 48’i sokak ortasında, 15’i işyerinde, 14’ü de arazide, 11’i arabada, 5’i otelde, 4’ü ıssız bir yerde, 1’i odun deposunda, 1’i kuaförde öldürüldü. 20’sinin öldürüldüğü yer tespit edilemedi.

Kadınların 170’i ateşli silahlarla, 83’ü kesici aletle, 26’sı boğularak, 10’u darp edilerek, 2’si yakılarak, 1’i kimyasal madde ile 1’i de yüksekten düşülerek öldürüldü.

Bu veriler gösteriyor ki güvendiğin eş, doğurduğun evlat, dağ bilip dayandığın baba fark etmiyor bu ülkede ölmemiz için, evimizde olmak, caddede yürümek, arabayla seyahat etmekte fark etmiyor ölmek için, öldürülme şeklimizin ise hiçbir önemi yok zaten. Silahla, dövülerek, yakılarak... Zor çok zor kadın olmak bu düzende her hareketine bir yafta yapıştırılır. Evlenirsin suçlusun, reddedersin suçlusun, ayrılırsın suçlusun, susarsın suçlusun, direnirsin yine suçlusun. Kadına şiddet sadece dövmek, öldürmekte değil üstelik. Çalışma hayatında kadınlara uygulanan mobingler psikolojik şiddetin ta kendisi. Evine, çocuğuna, işine yetişmek isteyen kadına yardımcı olmak yerine arkasından kuyu kazan, psikolojik olarak tüketmeye çalışan on binlerce insan bunlara sessiz kalan yüzlerce idari amir, işveren var. Demem o ki devlet kadınlara çalışma hayatlarında kolaylık sağlanmadıkça, haklarını savunmadıkça, kadın katilleri, tacizcileri elini kolunu sallayarak gezdikçe bir beklentimiz yok artık. Tek bildiğim bu düzeni değiştirecek olan yine bizleriz.