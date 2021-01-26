Kafanızı kaldırın, Malatya’ya bakın artık!

Geçen hafta “Millet aç aç Sayın Gürkan” başlıklı yazımdan sonra çok yorum aldım.

Bu sıkıntılı günlerimizde yaklaşık 4 yıl önce yenilenmiş bir alana yani Kernek Meydanı’na 6 milyon (trilyon) parayı gömmenin doğru olmadığını yazmıştım.

Genelde olumlu anlamda yorumlar aldım ama bazı okurlarım “Ne yani koronavirüs var diye artık hizmet duracak mı?” diye sordular.

Tekrar anlatayım.

Projeyi hazırlayan ve ihaleye çıkan MASKİ…

Biz bu dönemde MASKİ’den su indirimi beklerken yüzde 20 suya zam yapan MASKİ’den 4 trilyon parayı daha dün yenilenmiş bir alana bu dönemde harcamanın israf değil bu millete hakaret olduğunu düşünüyorum.

Tabii ki hizmet durmayacak ama 4 yıl önce düzenlenmiş Kernek Meydanı’nın yeni hali kimsenin karnını doyurmayacak!

Bu sıkıntılı günlerimizde kendi personelini her ay 15 gün kayıt dışı çalıştıran Büyükşehir Belediyesi 6 milyon betona gömebiliyorsa ortada büyük bir yanlış var diyorum.

Eğer 6 milyon kaynak bulabiliyorsak işçilerin geriye dönük haklarını verebiliriz.

Ekmeği ucuzlatabiliriz.

Esnafın su borcunu silebiliriz.

Suya en azından bu dönemde yapılan yüzde 20 zammı geri çekebiliriz.

Esnafa 100 liralık gıda paketi verdiğiniz bir Malatya ortamında şimdilik 6 milyon gözüken bir parayı betona değil insana harcayın diyorum.

Bakın, 8 aydır çocuklarımız okula gidemiyor.

İnternet üzerinden uzaktan eğitim alıyorlar.

Belki de binlerce çocuğumuz bu sıkıntılı eğitim sürecinde dahi interneti veya bir tableti olmadığı için eğitim alamıyor.

Peki Malatya’dan seçilen belediye başkanları, vekiller, il başkanları bu konu ile ilgili ne yapıyorlar?

Hiçbir şey!

Sadece Yeşilyurt Belediyesi bir bağış kampanyası başlattı ve 400 kadar tablet toplandı.

Bazı rakamlar vereyim;

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 60 bin tablet bağışladı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne…

Sivas Belediyesi 4 bin tablet ile birlikte 30 GB. internet bağışlamış.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 bin tablet…

Mesela Kocaeli Belediyesi 10 bin tablet bağışlamış.

Konya Büyükşehir Belediyesi 10 bin tablet bağışlamış.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 3 bin tablet bağışlamış.

Erzurum’dan seçilen milletvekilleri 3 bin tablet bağışlamış…

Peki konuşmaya geldi mi sürekli rekorlar kıran Malatyalı siyasetçiler ne yapmış?

Hiçbir şey!

14 belediyemiz var.

6 milletvekilimiz var.

10’un üzerinde il başkanımız var.

En az 130 ilçe başkanı var.

Çocuğuna bir tablet alamayan bir babayı düşünün!

Arkadaşları gibi EBA’ya giremeyen çocukların ruh halini düşünün.

Biri yazmış mesela;

“Bir tablet almak için artık nereye yazayım. Bütün müdürlere yazdım. Öğretmenlere yazdım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazdım. Belediyelere yazdım. Şimdi size yazıyorum. Lütfen sesimiz olun”

Bu insanların sesi olmayacaksak niye burada yaşayalım arkadaş!

Ben niye gazetecilik yapayım!

Siz niye siyaset yapıyorsunuz!

Malatya’nın 100 bin tablete ihtiyacı yok.

10 bin tablet bugün bu konudaki bütün sorunları belki de halledecektir.

Selahattin Gürkan…

Mehmet Çınar…

Osman Güder…

Daha geçen yıl Yeni Malatyaspor’a yaklaşık 15 trilyon para verdiniz.

Hadi, çocuklarımıza aranızda toplanıp 5 milyon versenize…

Bugün 5 milyon belki de bütün sorunu ortadan kaldıracaktır.

Bi tarafta “taraftar baskısı” varken sesi çıkmayan veliler ve çocuklar sizi ilgilendirmiyor sanırım.

Öznur Çalık…

Bülent Tüfenkci…

Ahmet Çakır…

Hakan Kahtalı…

Mehmet Fendoğlu…

Veli Ağbaba…

Vekillerimiz de bu işe bir an önce el atmalı.

Zenginlerden bağış istemek için önce kendinizin bağış yapması lazım.

Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Veli Ağbaba’nın şirketleri var.

Bildiğimiz kadarıyla zenginler.

Hadi hodri meydan;

Yapsanıza bir bağış…

Ön ayak olsanıza diğer zenginlerimize…

Lütfen bir araya gelin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçip en azından bir Sivas kadar olalım artık.

Dün Büyükşehir Belediyesi’ne söylemiştim.

Şimdi tüm siyasilere söylüyorum;

Kafanızı kaldırın, bi Malatya’ya bakın artık!