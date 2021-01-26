SORUNLAR AYYUKAYA ÇIKMIŞ !

Takımın ödemelerinden dolayı sahaya çıkmaması aslında gecikmiş bir olay. Aylardır ödeme almadıkları halde ellerinden gelenin en iyisini yapan sporcu kardeşlerimize teşekkür etmek lazım. Aslında aynı teşekkürü tetikçi olan ve yönetimin güdümünden olan sözüm ona Malatyaspor’u seven zevatlarında yapması lazım değil mi?

Pandemiden dolayı dışarı çıkmanın izne bağlı olduğu dönemde kim bunları tribüne sokmuş diyenler en az onlar kadar suçlu değil mi?

Hadi ödemeleri yapmadınız neden geçen yıldan borçlu olduğunuz Jahoviç’in parasını ödeme zahmetinde de bulunmadınız.

Takım ödeme almaz eleştirirsin suçlusun, parasız pulsuz 27 puan alan teknik adam ve oyunculara sahip çıkarsın suçlusun. Jahoviç’in parasını neden ödemediniz ve UEFA’lık oldunuz diye eleştiri yaparsın suçlusun.

Bu ligde en fazla sporcu satan ilk dört kulüp arasında olursun ve gelen paralar ne oldu dersin yine suçlusun.

Mali kongreyi yap takımın mali durumu nasıl dersin, vatan haini ilan edilirsin. Kardeşim madem paranız yok tıkandınız olağan genel kurul yapın dersiniz vay aman siz Malatya düşmanısınız diye kalemşorları ortaya sürersiniz.

Hadi şimdi ne olacak oyuncuda satamadınız. Paranız yok şayet bu takım geçen yıl gibi küme düşerse asıl suçlular kim ortaya çıksın dersiniz vay halinize o zaman memleketi terk edin diyecek kadar size savaş açacaklarını tahmin ediyorum.

Her şeye rağmen Allah rızası için biz doğruları v e yanlışları yazalım takdiri sağduyu sahibi Malatya halkına kalsın.

Bu kadar soruna rağmen Galatasaray karşısında en azında bir puanı hak eden bir oyun ortaya koyarken bazı oyuncuların fazla hırslı olmaması gözden kaçmadı.

Sonuç olarak sorunlarından arınmayan Yeni Malatyaspor’u bundan sonra sıkıntılı bir süreç bekliyor.

Üç dört aydır ödeme almayan oyunculara fazlada bir şey söylemek istemiyorum. Bir an önce yönetimsel olarak sorunlara kesin ve radikal çözüm üretecek hamleler atılmalı. Gün gün kan kaybedersek geçen yıl yaşadığımız sendromun aynısını bu sezon tekrar yaşarız. Her kim çözüm bulacak ise veya yumruğunu masaya vuracak ise geç kalmadan ne yapılacak ise yapılmalı.

Yoksa treni erken kaçırırız.