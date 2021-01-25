İki hafta önce Galatasaray ile oynanan kupa maçından önce “Değişim Şart” isimli bir yazı kaleme almıştım.

Maç saatinden önce yazdığım satırlarda, skoru ne olursa olsun o maçın çok konuşulacağını ifade etmiştim ki dediğim gibi de oldu.

Şimdi yine bir Galatasaray maçı ve skorunu bilmeden bir yazı daha kaleme alıyorum ve diyorum; “bu maç çok konuşulacak”

Size soruyorum; Futbolcuların alacaklarından dolayı antrenmanına çıkmadıkları bir müsabaka nasıl olurda şaibeli bir duruma düşmez?

Malatyaspor’un tarihine bu lekeyi sürdürmeye kimin hakkı var?

Günlerdir ulusal medyada bu camiayı olumsuz şekilde reklam etmeye kimin ne hakkı var?

Özellikle malum bir medya var ki; göz göre göre takımın maçı vereceğini hatta başta Hamza Hamzaoğlu’nun eski bir Galatasaraylı olduğunu ifade ederek çeşitli imalarda bulundu.

Bunca çirkin ithamlar karşısında Yeni Malatyaspor’da en ufak bir açıklama okuyanınız dinleyeniniz oldu mu?

İşte bu kulüp bu kadar kötü bu kadar aciz bir şekilde yönetiliyor.

Siz bitmişsiniz. Sizin Malatyalıların gururunu düşünecek haliniz kalmamış.

Ortada ne bir başkan ne bir basın sözcüsü ne bir yönetici ne bir Malatyalı futbol adamı kalmış.

Hepiniz menfaatinizi düşünür hale gelmişsiniz.

Birileri size düpedüz böyle bir maç öncesinde çeşitli ithamlarda bulunuyor ve siz çıkıp kendinizi aklamaya bile çalışmıyorsunuz.

Bundan sonra kamuoyuna yapacağınız başka tür açıklamalarda inandırıcılığınız kalır mı?

Bu kaos Erzurumspor mağlubiyetinden hemen sonra patlak vermişti.

Allah’tan bu takımın başında Hamza Hamzaoğlu gibi bir tecrübeli yiğit bir teknik adam var.

Haksızlıklar karşısında dimdik durabiliyor, görevini memleket meselesine çevirerek Malatyalıların yapamadığını alnının akıyla yapıyor.

Keşke bu kulübün başına Hamza Hoca gibi futboldan anlayan bir yönetici gelse ve kanser olmaktan kurtulsak.

Hoca transfer istemiyorum futbolcularımın ve benim öncelikle alacaklarımı ödeyen diyor, siz yeni transferler yaparak yolunuzu bulmanın derdi içindesiniz.

Yeni Malatyaspor yanlış yönetiliyor. İş işten geçiyor harekete geçmek için artık geç kalınmak üzere…

Bunları tüm Malatya kamuoyu bilsin.