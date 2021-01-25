PARANOİD BÜROKRASİ BOZUKLUĞU

Efendim her şey yolunda,

Efendim her şey kontrolümüz altında,

Efendim her şey çok güzel,

Efendim her şey çok daha güzel olacak…

Siyasette, bürokraside, diplomaside bir şeyler yolunda gitmediğinde bir üst makama söylenmesi gereken hipnoz etkisi yaratan dört sihirli cümle…

Kulağa hoş geliyor tabi. Eleştirmek için yazarken dördüncü cümlede ‘’acaba her şey gerçekten çok güzel de ben mi abartıyorum?’’ dedim.

Şöyle bir silkelendim. Kaldığım yerden devam edeyim:

Liderleri değil bugün kurmayları eleştireceğim. Kendisinden ve oturduğu koltuğun bekasından başka bir şey düşünmeyen, kendisini başrol oyuncusu zanneden figüranları!

Sıkıntı ne yazık ki piramidin temelinde başlıyor. Sıkıntı yaşayan en alt tabaka, kurmayları çok iyi tanıdığı için dolayısı ile sıkıntılarının çözüm merciine doğrudan iletilmeyeceğinden emin olduğu için sıkıntısını dile getirmemeği tercih ediyor. Sonrada bildiğiniz domino etkisi: taşlar devrile devrile çözülmesi gereken bir sıkıntı kalmıyor ortada.

Ülkemiz de çözüm merkezleri yukarıda anlattığım bu yapıyı çok iyi biliyorlar. İyi niyetle kurulduğundan hiç şüphe duymadığım Bimer ve Cimer de bu yapıyı kırmak için kuruldu. Çözüm merkezlerine doğrudan iletişim imkanı sağlayan bu yapıları da sonunda etkisiz hale getirmeyi başardılar.

Etkisiz derken yanlış anlaşılmasın. Cimer hala var. Sıkıntılarınızı önerilerinizi şikayetlerinizi bilgi taleplerinizi hala dile getirebiliyorsunuz. Gelen cevap özetle ‘’takipteyiz, bizi izlemeye devam edin’’ şeklinde…

Bir kamu görevlisi şikayet ediliyor. Şikayet yazısı direkt şikayet edilen kamu görevlisinin önüne düşüyor. Kamu görevlisi defalarca şikayet edildiği halde şikayet cevapları şikayet edilen tarafından veriliyorsa buradaki aksaklık gözünüze çarpmaz mı? Hakkındaki suçlamalar ya doğruysa? Delil karartmasına imkan sağlanmaz mı?

Ben bu durumla ilk defa üniversite yıllarımda karşılaştım. Kaleme aldığım sıkıntı dekan yardımcısının önüne düştü üzeri kapatıldı. Ya dekan duyarsa? Sonra vatani görevimi yaptığımda karşılaştım. Ya alay komutanı duyarsa? Bir bakanlıkta karşılaştım ya bölge müdürü duyarsa? Ben şikayet edildim yazı benim önüme düştü yok artık dedim ve pes ettim.

Tabi bu kurumların bu hale getirilmesinde müfterilerin de payı çok büyük. Müfterinin sevmediği hoşlanmadığı insanlara rahatlıkla iftira atabiliyor olması bu yapının kullanılmasını asıl amacının dışına çıkarmıştır. Bu durumun önüne geçmek için sistem geliştirilmeye çalışıldığında da bugünkü işlevsel olmayan hale dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanımız derhal bu birimi ilk kurulduğu dönemlerdeki gibi işlevsel hale getirmelidir. Ya da kapatılsın. Gereksiz yazışmalar ile ne vatandaşı ne de kamu görevlilerini yormanın bir anlamı yok!

Çözüm önerimiz elbette var. Delili olmayan araştırılması mümkün olmayan başvurular kabul edilmesin. Değerlendirmeleri de koltuk sevdalısı bürokratlar değil vatansever devlet adamlarından oluşan Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı denetleme kurulları yapsın. O zaman koltuk sevdalıları ya Anya’yı görür ya da Konya’yı.

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…