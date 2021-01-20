HAYDAN GELİP HUYA GİTTİ

Yeni Malatyaspor bugün ligin flaş ekibi Hatayspor’un konuğu olacak. Temsilcimize Akdeniz temsilcisi karşısında başarılar diliyorum.

Ligde 20 haftalık periyot geride kaldı. Sarı kırmızılılar geçen sezonun devre arasındaki aynı puan ortalamasını tutturmayı başardı.

Geçen yıl lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’yla birlikte 3 kulvarda aynı anda mücadele veren Yeni Malatyaspor ikinci yarıda paraşütsüz şekilde kümeye düşmüştü.

Yönetim adına her anlamda, ekonomi, teknik heyet ve futbolcu konularında başarısız olduğunu tekrar açmanın elbette gereği yok.

Ancak başkan Adil Gevrek’in son zamanlarda üzerine basa basa söylediği kayıp 30 milyon liranın sanki Yeni Malatyaspor’un sonuymuş gibi lanse edilmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

Çiçeği burnunda olan Yeni Malatyaspor, nasıl oldu da 30 milyon liranın peşine düşmeye başladı?

Bu kulübün son 3 yılda kasasına giren paranın haddi hesabı olmadığı ne çabuk unutuldu?

Süper Lig’e ayak bastı paraları, performans gelirleri, UEFA Avrupa Ligi’nden gelen galibiyet primleri, futbolcu satışlarından elde edilen kar marjı, kulüp ismi gibi sponsorluk gelirleri nasıl oldu da 3 yılda eridi gitti?

Kulübün kasasındaki delik bu kadar mı büyük?

Gelen paralar haydan gelip huya mı gitti? Yoksa inek mi içti? İnek dağa mı kaçtı? Dağ da yandı bitti kül mü oldu?

3 yıl önce sıfır borcu olan ve yalnızca belediyenin sağladığı finansla ayakta duran bir kulüp nasıl yönetilir de milyonlarca lira zarara uğratılır? Hakikaten anlamıyorum.

Hep bağıra bağıra kurumsallık vurgusu yaptık.

Süper Lig’e çıktınız ancak vizyonunuz hala 2. Lig vizyonu dedik durduk.

Kulübü İstanbul’dan yönetmeye kalktınız, ilk dönemlerde hatta maçların bir kısmını orada oynattınız.

Bu işin merkezi burası dediniz. Eyvallah dedik.

Aldığınız her kararda koca bir şehir arkanızda durdu.

Siz ne yaptınız. Şeffaf olabildiniz mi?

Kulübün kasasına milyonlarca Euro girerken herkesten her şeyi sakladınız.

Hiçbir zaman Malatyalılara güven vermediniz.

Gerçek Malatyaspor taraftarını bilet fiyatları yüzünden takıma küstürdünüz.

Yeni Malatyaspor’un en büyük savunucusu yerel basını karşınıza aldınız.

Şimdi herkes kenara geçti sizi izliyor.

Koca bir şehir ile takımı arasına buz dağı gibi girdiniz.

Süper Lig’de takımı olan şehrin hiçbir noktasında heyecan kalmadı.

Birde şimdi parasal sorunlar yüzünden takımı gündeme getirip iyice insanları bu kulübe küstürmeyin.

O koltukta boşuna durmuyorsunuz. Bu sorunları kendi içinizde biran önce çözün.

İnsanlar artık ona buna avuç açan bir takım görmek istemiyor.