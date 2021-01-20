ZERDEÇAL TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Zerdeçal Besin Değeri, 1 yemek kaşığı zerdeçal ortalama; 7 gram ve ortalama 23.9 kaloridir. Ayrıca; 0.5 gram protein, 4.4 gram karbonhidrat ve 0.7 gram yağ içermektedir. Karbonhidrat içeriğinin 1.4 gram diyet liflerinden gelmektedir ve günlük lif ihtiyacının ortalama yüzde 6’sını karşılamaktadır. Zerdeçal, bazı temel vitamin ve minerallerin de iyi bir kaynağıdır. 1 yemek kaşığı zerdeçal; 32.5 mg omega-3 ve 114 mg omega-6 yağ asidi içermektedir.

Birçok baharat gibi, o da alternatif tıpta uzun bir zamandır kullanılmaktadır. Asya, Hindistan gibi bölgelerde, antioksidan içeriği ve iltihaplanma karşıtı özelliği ile pek çok rahatsızlığın tedavisinde popüler bir malzemedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği sağlıklı bileşikler ile vücutta iltihaplanmayı önlemesinin dışında zerdeçal; kalp krizi riskini azaltmada, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmada, vücutta kireçlenmenin önlenmesinde, şeker hastalığının önlenmesi ve tedavisinde yardımcı olmada etkili bir baharattır.

Kolestrolü düşürür. Eklem ağrılarını azaltır. Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) gibi nörolojik hastalıklar açısından umut vadetmektedir.

Pek çok farklı mutfakta popüler bir bileşen olan zerdeçal; kendine has aroması, tatlı rengi ve lezzetinin yanı sıra, sağlık yararları ile de oldukça değerli bir baharattır.

Bir baharat olarak zerdeçal, yemeklerin içerisine eklenebileceği gibi yoğurtla karıştırılarak da kolaylıkla tüketilebilir.

Çorbalarda, içeceklerde, mezelerde, soslarda, çorbalarda, ızgaralarda, et yemeklerinde, çeşitli tariflerde ve bitki çayı olarak kullanılabilir.