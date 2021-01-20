CKP CANAN KAFTANCIOĞLU PARTİSİ

Kıymetli hemşerilerim, iyilik, sağlık içinde olmanızı diliyorum…

Sağlık dedim de…

Yeni yıl akşamı çok sevdiğim bir arkadaşım aradı.

Emekli albay, avukat.

Hal hatır ettik.

Sesi biraz sızıltılı geliyordu.

-Hayırdır, sesin niye böyle dedim.

-Abi hastanedeyim.

-Geçmiş olsun korona mı?

-Koronayı atlattım. On gün sonra aniden rahatsızlandım. Kalp krizi diye Malatya Hastanesi acile gittim. Oradan İnönü Araştırma Hastanesine.

-Neymiş?

-Sadece kalp olsa!... Bütün organlarım, ciğerler, böbrek, mide, tansiyon, şeker… Koronanın on katı, yüz katı hastayım.

-Allah Allah… Sebep ney? diyorum.

-Korona sırasında oluşan antikor vücuduma saldırıya geçmiş… Su içsem ‘virüs’ diye saldırıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde kendi Savunma Gücümüz nasıl bize saldırdıysa öyle. Aynen öyle diyor.

Benzetmeye takılıyorum…

Derler ya, bir an film şeridi gibi kafamdan o 15 Temmuz ve sonrası. Türkiye’yi emperyalizme teslim etme, Serv’i icra projesi…

Ümit Özdağ demişti ki,

-Eğer başarılı olunsaydı, PKK 30 bin kişiyle sınırda bekliyordu. Gümüş tepsiyle sunacaklardı Güneydoğumuzu.

Her biri bir casus gibi Devlet içine yuvalanmış, akıllara durgunluk veren Küreselci FETÖ Terör Örgütü.

Cumhurbaşkanın, Genel Kurmay Başkanın, Kuvvet komutanlarının yaverleri Fetöcü ajan. Odaya sabah dinleme cihazını koyuyor, akşam alıp ilgili casusa kaydettiriyor, sabah tekrar aynı yere yerleştiriyor.

Ne güzel!

2011’de Başbakan’ın çalışma odalarında ‘böcek’ bulunmamış mıydı?

O zaman demiştim ki bu dinleme kime yarar? Muhalefete yarar, ABD vd. yarar. Muhalefetin böyle bir casusluk donanımı olamayacağına göre yapsa yapsa ABD yapar. Öyle olduğu ortaya çıktı.

Feto demek, ABD totabası demek.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sokağa çıkan Türk Milleti, yüreğinin sıcaklığıyla tankları eritti, jetleri defetti. Ve bir kez daha tarih yazdı.

***

CHP Battalgazi Başkanıydım. Yönetimden arkadaşlarımla, eşimle hep meydandaydık.

Referandum çalışması için Ankara’dan gelen Tekin Bingöl başkanlığındaki CHP heyeti, Avşar Otelde muhtarlarla bir toplantı yapmıştı. Toplantıda Tecde Muhtarımız Ali Yiğit, ayağa kalkarak,

-Biz Selahattin Sarıoğlu’yla meydandaydık hep. Bütün CHP başkanlarının böyle olmasını isterdik dedi.

Toplantı bittikten sonra muhtarlarımızla sohbet ederken, biraz öteden kulağıma adının geçtiği sözler geldi.

-CHP’yi ancak Selahattin Sarıoğlu kurtarabilir diyordu bir muhtar. Sordum. Zaviye Mahallemizin Muhtarı Baki Ulutaş’mış. Yanına gittim tanıştım.

CHP’den istifa ettikten sonra, aynı muhtarımla bir taziyede karşılaştık. Orada da, yine bir grubun içinde dedi ki,

-Selahattin Sarıoğlu’nu kaybeden CHP Türkiye’yi kaybeder…

Kendimle ilgi, bunları yazmaktan hicap duyuyor, bir şeyi anlatabilmek için yazmak zorunda kalıyorum.

***

Ankara’dan gelen heyet öğleden önce Özel İdare Salonunda partililerle geniş katılımlı bir toplantı yapmıştı. Söz alarak,

-Şöyle çalışıyoruz, böyle çalışıyoruz diyorsunuz ama oy artmıyor. Çünkü parti yörüngesinden çıktı. Partiyi batılı sosyal demokrat yapacağız diye özünden kopardınız. Bu parti Batılı Sosyal Demokrat partiler gibi Marksizm’den değil, Kuvayı Milliye Ruhundan doğmuştur. Şimdi öyle mi? diye konuşmuştum.

Muhtarlar toplantısından ayrılırken Gamze İlgezdi ile karşılaınca, iyi akşamlar dedim, o, döndü birden,

-Başkanım sabahki konuşmanızı çok beğendim dedi…

Bir yandan Türk askerini, polisini şehit eden terörist taziyesine git, bir yandan benim Kuvayı Milliye konuşmamı çok beğen! Hangisi doğru?

***

Yine, bir Ankara milletvekiliyle, taksiye binmiş bir toplantıya giderken,

-Sayın vekilim, Parti, HDP’lilerin tutuklanmaları konusuna girmeyecekti dedim.

-Ne demek başkanım, biz hukuk devletini savunan bir parti değil miyiz? diye çıkıştı.

Zaman darlığından HDP konusuna giremedim de,

-Ama halk bizim bunu yapmamızı istemiyor. İktidara gelirsek hukuk devletini hayata geçiririz. Ama iktidar için oy lazım dedim. Milletvekilimiz yeni bir ses tonuyla ,

-Başkanım haklısın. Ben bunu Parti içinde kimseye anlatamıyorum. Bizim Partide ne kadar Deniz Gezmiş dersen o kadar alkış alıyorsun dedi…

Bu milletvekilimiz büyük kanallarda sürekli konuktu. Solcu CHP’li konuşmasına hep devam etti. Hangisi doğru?

***

2012’de, Merkez İlçe Başkanı seçimi kongresinde yaptığım konuşmada,

-Bizim, Türkiye’yi yönetmeye yetecek kadar oy alabilmemiz için, rakiplerimizden daha dürüst, daha çalışkan, daha adil, daha halkçı olmalıyız dedikten sonra,

-Partimizi etkin odakların yönlendirmesine kapalı tutmalıyız. Kimyamızı, kimliğimizi bozmamalıyız. Büyük basının Partimizin “Batılı anlamda sosyal demokrat parti” olması gerektiği dolduruşuna kapılmamalıyız demiştim.

Partinin geldiği nokta ortada. CHP değil CKP…

Yani, Canan Kaftancıoğlu Partisi.

***

CHP nereden nereye geldi…

Yazımız da öyle…

Hastamızı serviste bırakıp nerelere geldik.

Arkadaşım, dört gün reanimasyon yoğun bakımda yattıktan sonra servise çıkarılmış.

“Korona virüse karşı gelişen antikor, virüsü yenip, vücuduma saldırıya geçmişti. Su içsem virüs diye saldırıyor” demişti.

- Bu tanıyı kim koydu? Doğru mu? Aynı durumda olan başka insanlar var mı? dedim.

-Konsültasyon yapıldı. Diğer hastalardaki duruma benziyor dediler. Tabii kesin tanı değil. Freni patlamış kamyon gibi tepe taklak gidiyordum. Tedavi doğruymuş. Günden güne iyileştim. On gün sonra oturarak namaz kılabildim dedi. Son aramamda,

-Evine kavuştun mu? dedim. Neşeli bir sesle,

-Şu an büromdayım. Televizyon açık. Bilgisayarım açık. Üç tane elektrikli ısıtıcı çalışıyor. Rabbime şükürler olsun, çok iyiyim, çok dedi.

Doktorlara bin bir teşekkür, bin bir dua ediyor.

-Abi diyor, dört profesör kırk beş dakika benim için ayakta bekledi. Albay, avukat olduğumu sonradan öğrendiler. Devletimiz çok büyük bir devlet, medeniyetimiz çok büyük bir medeniyet. Çok pahalı ilaçlar verildi, bir kuruş para alınmadı. Bunların hepsini Cimerle “Reis’e” yazacağım dedi…

Darısı cümle hastamıza diyorum. 17.01.21

Av. Selahattin Sarıoğlu

av.selahattinsarioglu@gmail.com