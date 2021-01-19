SİYAH VE BEYAZ GİBİ

Eee ne oldu her şey düzeldi mi?

Bu galibiyete kulübü yönetenler fazla sevinmesinler. Uzaktan yakından katkılarının bu galibiyette paylarının olduğunu düşünmüyorum.

Onlar sadece kapalı kapılar ardından sessiz sedasız vurdumduymaz bir şekilde sonuçsuz toplantılar yapıp aylardır paralarını alamayan oyuncuları oyalayıp dursunlar.

Belki maçtan sonra şak şuk tokalaşmalar sarılmalar ile hadlerini bildirdik edası ile hava atmış olabilirler. Ama size artık kimse güvenmiyor. Bunu iyice kafanızın bir yerine yerleştirin.

Neyse gelelim müsabakaya…

Ben teknik direktör değilim. Hafta içi idmanları da takip eden biri de değilim. Ancak Hamzaoğlu’nun Rizespor maçında neden Acquah ve Hafez ile başlamadığı sorusunu da muhatabına sormak lazım.

Zaten müsabakanın ilk yarısı ile ikinci yarısı o kadar çok farklıydı ki; Siyah ve beyaz gibi…

İlk yarı orta sahayı kullanmadan uzun toplarla rakip sahada gol duasına çıktık. Kanatlar çalışmıyor araya toplar atılmıyor. Gelen bir kaç top rakip savunmaya çarpıp geri dönüyor.

Rakip alanda şuursuzca yapılan atakların elbet biri dönüp kendi sahamızda tehlikeye neden olacaktı.

O da gecikmedi penaltı atışı ile rakip öne geçti.

Gelelim ikinci yarıya Hamza Hoca orta sahanın "Yolgeçen hanına" döndüğünü anlamış olacak ki üç önemli değişiklikle maçın kaderini değiştirdi.

Acquah ortayı, Hafez sol kanadı Mustafa ileri ucu toparlayınca Adem’in de sırtındaki yük hafifledi.

Tabi düzen oturunca gollerde gecikmedi.

Kubilay Kanatsızkuş'un ilk ve ikinci golde büyük bir becerisi vardı. Yani maçı harbiden çekip aldı.

Umut Bulut bana adam gibi orta yaparsanız bende böyle süslerim dedi.

Genç Mustafa'da öyle bir gol attı ki Hamza Hoca’nın ‘transferden çok mevcut kadronun mutlu edilmesi gerektiği’ lafına cuk diye oturdu.

Yani bu takımın fabrika ayarları ile oynamazsalar Süper Lig’de güle oynaya kalır.

Hafta içi dış sahada Hatayspor maçı var. Çok tehlikeli bir takım orda kazanamazsak dahi kaybetmeyelim.

Çünkü kazanılacak her puan çok ama çok değerli.