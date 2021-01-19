KENDİM ETTİM, KENDİM BULDUM

Haftalardır alınan kötü sonuçlar sonrası sahamızda oynayacağımız Rizespor müsabakası Yeni Malatyaspor takımı adına sezonun en önemli müsabakasıydı. Alınacak kötü sonucun neleri getireceğini tahmin dahi etmek istemiyordum.

Alınacak kötü sonuçla beraber yönetim değişikliği, teknik adam revizyonu ve takım içerisindeki taşların tamamen yerinden oynaması olabilirdi. Takım içerisindeki ekonomik sıkıntıların had safhada olması ve yönetim cephesinin hiçbir arayış içerisinde olmaması, sadece ve sadece oyuncu satıp rahatlama içerisine girmeyi hedefleyen bir düşüncenin sonrasını tahmin dahi etmek istemiyorum.

Kadro derinliği sıkıntılı olan elindeki oyuncuların bir çoğunun Süper Lig seviyesinde olmamasına rağmen takımın en önemli silahları Hadebe ve Youssuf’un elden çıkartılma çalışmaları takımın geleceği hakkındaki düşeceği durumu şimdiden tahmin edebiliyorum.

Geçen yıl satılan oyuncular sonrası küme düşen ve pandemi sebebi ile tekrar Süper Lig’de olma şansını yakalayan Yeni Malatyaspor’u son yapacağı hatalar yüzünden artık kimse kurtaramaz. Varsayalım oyuncuları sattın. Geçici olarak suni bir rahatlama yaşadın. Sonrasında ve gelecek sezon ne yapacaksın?

Satacak oyuncun kalmamış ise resmen teslim bayrağını çekip ‘ben iflas ettim hepinizden özür dilerim kusura bakmayın’ mı diyeceksiniz.

Yazmaktan bıktık usandık. Somut bir çözüm bulun ve ne yapılacak ise bir an önce yapın.

Rizespor müsabakasına gelince müsabakanın ilk yarısında sahaya sürdüğü oyuncu gurubu ile kazanma şansının olmayacağını sanırım Hamza hoca kendisi de görmüştür. Adem Büyük gibi ön tarafta oynarsa takıma katkı yapacak bir oyuncunun ön libero oynaması gerçekten kabul edilecek bir durum değil. Sol bek oynatılan Hadebe ağır ve defansif bir oyuncu iç sahada Karim Hafez gibi ofansif bir oyuncu ile başlanmaması gerçekten kabul edilmez. Acquah gibi takımın en önemli silahının kenarda beklemesi gerçekten ben mağlubiyeti kabul ediyorum demek değil mi?

Allah’tan devre arasında yapılan değişiklik ve hamleler ile yedi sekiz eksiği olan Rizespor’u mağlup edip rahat bir nefes almayı başardılar. Şayet mağlup olunsaydı işimiz Allah’a kalmıştı.

Takıma acil takviye lazım. Özelikle eksik olan orta sahaya oyuncu alınmaz ise işimiz bir hayli zorlaşır. Takviye yapılmaz ise gelecek adına tabloyu iyi görmüyorum.