CANIN SAĞOLSUN MALATYAM!

Yazıma kupa maçı ile başlamak istiyorum. Kadroları görünce her iki takımında turu istediğini söylemek zor olmasa gerek. Evimizde, topu ayakta tutma yüzdesi yüksek, formsuz bir Galatasaray’a karşı oynamak bizim için avantaj görünüyordu. Hızlı çıkarak ve derin toplarla pozisyonlar üretmeyi denedik, rakibe pozisyon üretme fırsatları vermemeye çalıştık. Maç boyunca takıma katkı sunamayan, adeta eksik oynatan, Umut’un attığı golle uzatmada öne geçmeyi becerdik. Oyunu bu şekilde bitirebilirdik. Galatasaray’ın gol için tek umudu, çok adamla geleceği duran toptu. Hakemin vermediği sonrasında bizim yaptığımız acemice faulle bu fırsatı buldu ve golü attı. Penaltıları kestirmek kolay değildir. Fakat oyunda çok beğendiğim genç Eskihellac’a, sonrasında penaltı attırmak riskti. Oyunun sonucunu her iki taraf içinde kaleci Fatih belirlemiş oldu. Hataları ile birlikte fena oynamadığımız, turun ve maçın bizim olan bu maç inşallah yeni ve güzel günlerin başlangıcı olsun.

Sezon başında yönetimsel ve sevk-idarede hatalar yapmazsak, ön libero mevkisindeki eksik sorun olmaz ise işlerin iyi gideceğini düşünmüştüm. Görüyorum ki bunların hepsi maalesef gerçekleşti. Kadroya yapılan stoper takviyeleri sonrası iyi takım olduk derken hocanın kadro tercihleri ve ısrarı, anlamsız müdahaleleri, hücumda en etkili olacak oyuncumuza sebep oldu. Her şeye rağmen işler iyi gitti fakat ısrar devam edince, yerinde rotasyonlar yapılmayınca takım performans olarak düşmeye başladı. Arkasından ödemelerde yaşanan belirsizlik sonrası oyunculardaki motivasyon kayıpları takımı sıkıntıya soktu. Bir de düşme ihtimali yüksek takımlara arka arkaya yenilince, geçen yılı hatırlayıp telaşa düştük. Demekki ligin sonu olsa, bu takımlardan bir puan alıp ligde kalamayacağız düşüncesi, akıllarda geçmeye başladı.

Bu takım bu duruma düşmemeliydi. Kadromuzda eksikler olmasına rağmen, daha iyi işler çıkartabilirdik. Topla oynama yüzdesi yüksek, kompakt oynayan takımların oyununu bozup, pozisyon üretmelerine ve gol bulmalarına mani olabiliyoruz. Onlara golde atabiliyoruz ve puanlar alabiliyoruz. Fakat topla oynama yüzdesi zayıf, sadece mücadele gücü olan, hızlı çıkan takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiği konusunda strateji üretemeyen teknik heyet ve kaleci Ertaç bu maçların kaybına sebep oldular.

Ortaya çıkan durum sonrasında yapılan yüksek seste sitemler, maalesef takımın temelden sarsılmasına sebep olmaktadır. Daha aklıselim düşünmeye ihtiyaç vardır. Zor dönemlerden geçiyoruz. İçerde yaşayacağımız çekişmeler uzadıkça zararda büyür. Bu takım bu ligde kalsın, göğsümüzü kabartacak düzeyde futbol oynasın, ödenemeyecek miktarlarda borç batağına sürüklenmesin yeter. Yönetimin bu makul istekleri yerine getirmek için çalışması, yapamayacaksa da kongreye giderek bırakması gerekir. Dışarıdan müdahale ile el çektirilmesini istemek yanlış ve yakışıksızdır.

Lütfen sevdiklerimizi Covid-19 virüsünden koruyalım ve insanlığın verdiği savaşa katkı sağlayalım. Mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz.

Esen Kalın…