KUPAYI BIRAK, LİGE BAK

Yeni Malatyaspor için sezon başında söylediklerimizin ne kadar doğru olduğu zaman geçtikçe açık seçik ortaya çıkıyor.

Galatasaray müsabakası öncesi Tetteh ve Aqua’nın sakat olması sonrasında sahaya sürülen on bir ve sonrasında hamlede kullanılan oyuncuları isim ayrımı yapmaksızın takımın oyuncuları olmadıkları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sorunların konuşulduğu ve ekonomik sıkıntıların had safhaya geldiği bu süreçte her şeyi bir tarafa bırakarak geçen yıl yaşanan küme düşme sendromuna düşmememiz için acilen en az üç veya dört banko oyuncu alınması lazım.

Bazı oyuncuların satışı için pazarlıklara düşen Başkan ve yönetimin sanırım takımın düşmesi veya lig’de kalması ile alakalı fazla bir takıntıları yok gibi. Şayet böyle bir sıkıntıları olmuş olsaydı tüm takımlar kadrolarının eksik bölgeleri ve Pandemi sıkıntısı dolayısıyla kadro yapısına yapacağı takviyeler ile alakalı çalışma yaparlardı. Bakıldığında transfer ile alakalı bir gelişmenin olmaması bir tarafa sadece oyuncu satma takıntıları taraftarı ziyadesi ile kara kara düşündürüyor. Takımda kaybolan öz güven bir tarafa takımın rakiplerine göre kenarda gelen oyuncuların fazlada takıma katkı yapmayacağı zaten açık seçik son dört müsabakada kendisini göstermiştir.

Bizim düşüncemiz ligde kalıcı ve borçsuz bir kulüp yapısı. Sanırım bunu istemek fazlada abartılacak bir durum değil. Geçen yıl küme düşen bir takımın bizlere ve taraftara yaşattığı üzüntüyü tekrardan yaşamak istemiyoruz. Kupa müsabakasının kaybedilmesi aslında küme düşme potasında olan takımlar için ilaç niteliğinde, Tabi ki eleyelim derim. Ancak sıkıntılı bir süreçte olan Yeni Malatyaspor için en azında iyi bir idman ve öz güven kazanım müsabakası olmuştur. Kupayı artık bir tarafa bırakıp tamamen lige bakmamız lazım. Bir an önce öncellikle merkez orta saha ve bir on numara gerekli. Şayet küme düşme korkusu yaşamayacaksak.