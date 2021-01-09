YENİ MALATYASPOR VE YAŞANANLAR

Yeni Malatyaspor ilk yarısı için bitimine 4 hafta kala Süper Lig’de beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi diyebiliriz.

20 puan barajını geçmesi ve ligin önemli bütçeli takımları karşısında (Beşiktaş maçı dışında) oynadığı oyun ve aldığı puanlarla ilk yarı karnesi olarak sarı siyahlı takımın başarı hanesine bol artılar atmamızı gerektiriyor sanırım.

Elbette ki birçok kulüpte olduğu gibi Yeni Malatyaspor’da da ilk yarıda her şey süt liman değildi.

Özellikle Perulu Cueva’nın kadro dışı bırakılmasıyla birlikte patlak veren kriz, Kubilay, Umut ve Olcay merkezli ‘nasıl oynatılırlar’ şeklindeki eleştirilerle farklı bir boyuta taşınsa da takımı en çok etkileyen konu hiç şüphesiz bir maç sonrasında Hamza hocaya gösterilen anlamsız tepki patlaması oldu.

Yaşanan bu olay maalesef ki takımın oynadığı sonraki maçlara olumsuz performans olarak yansıdı.

Hamza hocanın futbolcu ödemeleri konusunda ki serzeniş türü açıklamaları da takımın ahenginin bozulması adına bir başka kırılma noktası oldu diyebiliriz.

Elbette ki Hamza hoca haksız değil, fakat sorunun spesifik bir sorunmuş gibi algılanması tabloyu farklı bir noktaya taşıdı.

Yayıncı kuruluş kaynaklı ki, kulüpler TFF eliyle yayın geliri alamamayı maç önceleri protesto etmiş yaşadıkları ekonomik krizi defalarca dile getirmişti.

Malatyaspor’un yaşadığı sıkıntı da pek tabi yayın gelirlerinin bir türlü ödenmemesi ve yayıncı kuruluşun sezon başında kulüplerin sezon planlamasına uygun hareket etmeyerek parada önemli bir kesintiye gitmesinden kaynaklanıyordu.

Fakat takımın saha performansı alkışı hak ederken, sezon başından beri hem hocanın hem bazı futbolcuların şiddetli bir şekilde eleştirilmesi, Hamza hocanın da yaşananlardan doğal olarak etkilenip bunu ‘mağduriyetimize rağmen başarılıyız’ mesabesinde bir noktaya taşımasıyla, olayı dışarıdan ‘ para sıkıntısı Malatyaspor’a has’ şeklinde algılanır duruma getirdi.

Geçen sezondan ağzı yanmış bir camiada aslında bunların konuşulması ve de farenin fil muamelesi görmesi pek tabi normal karşılanmalı.

Özet olarak, Yeni Malatayspor hem kadro hem de teknik heyet istikrarını korur ve yaşanan ekonomik sıkıntıyı bir şekilde aşarsa ikinci yarıda daha başarılı bir performansla karşımıza çıkabilir.