STAT ÇEVRESİ NEDEN KARANLIK?

Günlerdir Yeni Malatyaspor’da yaşanan gelişmelerin gündemde nasıl yer tuttuğunu yakından takip ediyorum.

Mümkün olduğunca objektif, yani önyargısız yaklaşıyorum.

Doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yiyip suyunu içtiğim şehrin takımını desteklemeyeceğim de başka hangi takımı destekleyeceğim?

Ben bu kadar şehrimin değerine bağlıyken, formasını alarak üzerimde taşıdığım ve her zaman gurur duyduğum takımla ilgili yanlış giden şeyleri yazmak, eleştirmek benim en doğal hakkım.

Beni tanıyanlar iyi bilir, Yeni Malatyaspor TV’nin kurulumunda oradaydım. Hak ettiğim için oradaydım.

Oranın kurulumunda karınca kararınca emek harcadım. Takımla birlikte yolculuklar ettim. Çok özel anları fotoğraflayıp, haberler, programlar ve videolar yaptım.

O zamanda yanlışlıklar yok muydu? Elbette vardı. Sıkıntılar çektik. Ama hiçbir zaman o dönemle ilgili kimseye şikayette bulunmadım. Görevimi hakkıyla yaparak karşılığını öyle aldım.

Kimseye saygısızlık etmedim. O dönem takımın başında olan Erol Bulut ve yardımcılarıyla, futbolcularla hala görüşebiliyorum.

Çok şükür bir kişi hariç arkamdan olumsuz konuşan kimsenin olmadığına yürekten inanıyorum.

O kişiyi de zaten Allah’a havale ettim.

Gel zaman git zaman sel gitti kum kaldı. Ben yine Malatya’dayım ve Malatyasporluyum.

Pandeminin bile beni bu görevden almaya gücü yetmedi, her hafta takımın maçlarındayım.

İçerde oynanan maçları fotomuhabir olarak yakından takip ederek, gözlemlerimi gazetemizin spor sayfalarında Malatyalılarla buluşturuyorum.

Bu benim işim ve yapmaya devam edeceğim.

Geçen hafta oynanan Sivasspor maçı sonrası gözlemlediğim bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Maçında son düdüğü çalınca saha içini terk edip protokol tribünü girişi önündeki otoparka yöneldim. Başkan Adil Gevrek’in basın açıklaması yapacağını gördüm.

Gazeteciler, yayıncı kuruluşun yasağına takılmamak için ancak stat dışına çıkıp yöneticiler, futbolcular ve teknik adamlardan açıklama alabiliyor.

Hava karanlık, düşünebiliyor musunuz; stattan adım atınca her yer kap karanlık. Stadın en prestijli girişi, takım otobüslerinin gelip geçtiği, başkanların giriş yaptığı alanın aydınlatmaları kapalı göz gözü görmüyor.

Başkanın açıklama yapması için basın mensupları telefonlarının ışıklarıyla başkanın yüzünü aydınlatmanın peşinde.

Gevrek, şoförüne aracını çalıştırıp farlarını yakıp kendilerine çevirmesini söyledi. Ardından kameralar karşısına geçti.

Başkanın açıklamalarını zaten okumuşsunuzdur. Parasal yönetimsel vs. konuşmalar onlara girmeyeceğim ancak sahi neden stadın çevresinin aydınlatmaları çalışmıyor?

Stadın elektrik faturasıyla ilgili sıkıntı mı var? Kulübün elektrik firmasına ne kadar borcu var?

Biriken borcun çek karşılığında ödemesi yapılacağı konuşuluyor?

Şimdi benim bu gözlemimi yazmam birilerini rahatsız edecek.

Aynı geçen hafta yazdıklarımdan rahatsız olanlar gibi…