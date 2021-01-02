Sonuna Kadar Saygıyı Hak Ediyorlar

Geçen sezondan ders almamış olsa gerek ki, içimizden bazıları oyuncu tercihlerini gerekçe göstererek başarılı bir performans ortaya koyarken Hamza hocayı recm etme yoluna gidiyor.

Daha 1 sene bile olmadı geçen sezon ki yaşadıklarımızın üzerinden geçen zaman.

Sergen Yalçın’ı el birliğiyle yollayıp takımın kimyasıyla oynamak suretiyle dönülmez bir yola girmemizin üzerinden henüz 1 sene bile geçmeden, kalkmış şimdi de Hamza hocayı Kubilay ve Umut tercihleri üzerinden yollama sevdasına düşüyoruz.

Elbette ki kimse eleştirilmez değildir. Hamza hoca da ülkemizdeki diğer teknik adamlar gibi eleştiri alacak, yeri geldiğinde bu eleştirileri göğsünde yumuşatmasını bilecektir.

Fakat eleştiri ‘eleştiri’ tadında olmak kaydıyla.

Olayı farklı bir noktaya taşıyıp tribünden hakaret etmek, küfretmek ya da bağırıp çağırarak taktik vermek yanlışın dik alasıdır.

1 yenilgiyle ortalığın yangın yerine dönmesi de enteresan aslında!

Haftalardır yenilgi yüzü görmeyen, sahasında büyük küçük demeden kimseye geçit vermeyen, Fenerbahçe’yi deplasmanda eze eze yenen, kupada yoluna doludizgin devam eden bir takımın sadece 1 maç kaybetmeyle yerin dibine sokulması, sizi bilmem ama bana sıradan bir durum gibi gelmiyor.

Velhasılıkelam, geçen sezon teknik olarak küme düşen takımların puan tablosunda bıraktıkları yerde devam ederken Yeni Malatyaspor’un 20 puanla yukarılara oynaması olgusu bile tek başına bu takıma ve hocasına sonuna kadar saygı duymamızı gerektiriyor.