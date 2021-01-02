2021’den neler mi bekliyorum?

2020 yılı bizim için çok kötü geçti. Hele de depremden sonra dünyayı etkileyen bu illet korona, tam bir kâbus gibi üzerimize çöktü. Deprem çok kötüydü ama Koronavirüs belasının yanında devede kulak gibi kaldı.

2020 yılında herkes evlere kapandı, anne-babalar çocuklarına, çocuklar anne-babalarına yaklaşamadı.

Akrabalar, komşular birbirlerini ziyaret etmeyi unuttular.

Selamı bile bu yılda korkarak verir olduk. Maskeler bizim vazgeçilmezimiz, her evde, her çantada bir kolonya ve dezenfektan bulundurur olduk.

2020 yılında bir türlü gelmeyen aşıyı dört gözle bekledik, maalesef hala da bekliyoruz.

Kısacası 2020 yılı çok kötü geldi ve geçti.

2021 yılında beklentilerimiz çok fazla. İlk olarak aşının bir an önce insanlara uygulanmasını ve bu Koronavirüs denilen iletin bir an önce, şehrimizden, ülkemizden defolmasını bekliyoruz.

Ülkemizin ve şehrimizin kaybolan huzur ve refahının tekrar gelmesini, insanların tekrar o samimi, güzel sohbetlerine tekrar kavuşmasını arzularken, iş yerlerinin yine eski kazançlarına dönmesini, hastalık nedeniyle işinden olan insanların yine işlerine dönmesini bekliyoruz.

2021 yılının Malatya için güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum, ama beklentilerim de bu yıldan çok fazla.

Her şeyin dört dörtlük olduğu, trafiğin olmadığı, araçların kaldırımlara park etmediği, yetkililerin sorunlara daha çok eğildiği, insanların sorunlarını rahatlıkla dile getirebildiği bir yıl olmasını diliyorum.

Sokak ve caddelerde dilencilerin olmadığı,

Aç insan ve sokak hayvanlarının bulunmadığı,

Ellerinde bir oyuncak enstrümanla para kazanmak isteyen çocukların olmadığı,

Güzellik salonlarının önünde insanları bıktıran anketörsüz bir yıl istiyorum.

Bu yıldan yine maskesiz ama sigaranın olmadığı,

Yerlere tükürülmeyen,

Bastığında üzerine su sıçratmayan kaldırım taşlarının olmadığı,

Otobüslere basın kartını gösterdiğinde şoförün dik dik bakmadığı,

Gıda fiyatları başta olmak üzere hiçbir ürünün zamlanmadığı,

Elektrik, su ve doğal gaz fiyatlarında indirime gidildiği bir yıl olmasını istiyorum 2021 yılında.

Aslında çok şey istemiyorum.