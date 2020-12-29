BALON PATLADI

Öncelikle iyi oyun güzel futbol dan dolayı rakibi kutlamıyorum.

Çünkü sahada ben öyle bir şey görmedim. Bizim adımıza sahada kötü futbol basit hatalar ve bunu lehine çeviren bir rakip vardı.

Başlık da "Balon patladı" neden dedim meğer biz bugüne kadar kapalı kapılar ardında ne olup bittiğini bilmeden sonuca göre yazıp çizip ahkam kesmişiz.

Bugün 4 eksiği olan yedeğin yedeğinin kalede olduğu bir takıma karşı mağlup olduk.

Haftalardır Ertaç neden hiç yan toplara çıkmıyor sorumun yanıtını bugün sektirdiği golle aldım.

Defans güvenliğinin ne denli laçkalaştığını üst üste yediğimiz golle gördüm.

Eşitlik golünü atıp sahada boylu boyunca yatan Aquach’ın galibiyet için hiçte istekli olmadığını hissettim.

Ben bugün oyuncuların sahada canla başla galibiyet için mücadele ettiklerine inanmak istemiyorum.

Bugün ilk yarı girdiğimiz 4 tane ciddi pozisyonu cömertçe harcayıp saçma sapan goller yemek bize yakışmadı.

Semih Kaya maç sonu kime kızdı bilmiyorum ama bu camia sahada erkek gibi mücadele eden herkesi bağrına bastı. Lütfen bir dahaki sefere eleştiri yaparken dikkatli olun.

Kim maçtan sonra oyuncusuna teknik heyete ağır hakarette bulunduysa o şahsı bulup bir daha da stada sokmayın hatta kim olduğunu açıklayın camia da kim dost kim düşman iyi bilsin.

Hamza hoca müsabakanın ardından basın toplantısında kullandığı ifadeler kulüpte işlerin hiçte iyi gitmediğini açıkça gösteriyor “Öyle oyuncu alıp hava atma ile olmuyor. Bu oyuncular uzun süredir para alamıyorlar” beyanatları yenilir yutulur laflar değil. Şayet Hamza Hoca’nın dedikleri doğruysa o zaman kulübü yönetenlerin var olan krizi örtbas ettiklerini gösteriyor.

Erzurum sadece galip gelmedi. Haftalardır şişen balonu patlattı. Bu iyimi kötümü önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Aklımdan geçen yönetim ya Sergen gibi Hamza Hoca ile yolları ayırıp yönetimi eleştirmeyen bir hoca bulacak. Ya da hiç bir şey olmamış gibi basit bir açıklama ile günü kurtaracak.

Bu yazımı hakaret isyan kulübe köstek ihanet şeklinde değerlendirenler çıkabilir. Varsın çıksın. İtibar etmiyorum. Bizim derdimiz memleketimizin takımı Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de kalıcı olmasıdır.

Bugün iyi oynamadık ve yenildik futbolda olur böyle şeyler. Bizim isyanımız sahadaki isteksizliğe ama bunun cevabını da maç sonunda hoca açık bir dille yanıtladı.

GÜNÜN SORUSU

Haftalardır büyük küçük demeden mükemmel bir performans sergileyen Sarı siyahlılar neden ligin dibindeki takım karşısında varlık gösteremedi.?

MAÇIN ADAMI

Süper ligde ilk kez kaleye geçen rakibin genç kalecisi Batuhan Ünsal

MAÇIN HAKEMİ

Mustafa Öğretmenoğlu mükemmel bir maç yönetti tebrik ediyorum.

MAÇIN ÇİRKİN OLAYI

Akreditasyonu olan kişilerin kendi takım teknik heyetine oyuncusuna küfür etmesidir.

SON MESAJ

Varsa bir sorun hemen çözün yoksa yarın çok geç olabilir.