DADAŞ HAK ETTİ

Teknik adam değişim sonrası her zaman tehlikeli olmuştur. Bugün bir anlamda düşüncemize ışık tutan bir performans ve yeni teknik adam ile hem de deplasmanda son haftaların yenilmeyen takımı karşısında iyi futbol ve farklı bir galibiyet ile pekiştiren bir Erzurumspor izledik. Geçen yazımda aslında bir anlamda mesajı vermiştim. Rehavet her zaman başa beladır diye. Erzurum takımı hak ettiği bir galibiyet alırken Yeni Malatyaspor ne yaptı?

Özellikle tüm takımın böyle kısa bir süre içinde bu kadar kötü performans sergilemesi gerçekten düşündürücü. Başta Chebake olmak üzere diğer oyuncuları açıkçası hiç tanıyamadım. Adem Büyük başta olmak üzer ön tarafta hiçbir oyuncumuzun ayakta duracak hallerinin olmaması ve rakip savunma arasında sönük kalmaları Erzurumspor takımının işini gerçekten kolaylaştırdı.

Erzurum topu bize bıraktı ve kaptığı toplar ile üç gol buldu ve bir o kadar pozisyonu da cömertçe harcadı. Mesut Bakkal görülen o ki dersini iyi çalışmış ve Yeni Malatyaspor’u iyi analiz etmiş. Boş alan bulamayan ve orta sahada kalabalık olan Erzurumspor takımı Yeni Malatyaspor’un hem pas trafiğini kapattı. Hem de çabuk çıkışlar ile Yeni Malatyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. Hele hele Chebake’in disiplinsiz oyunu Yeni Malatyaspor savunma kurgusunu tamamen dağılmasına ve yenen gollerin ateşleyici faktörüydü.

Yenilen ilk gol hariç diğer gollerden Kaleci Ertaç’ın hatası yoktu. Bir tek Acquah bir şeyler yapmak istese de diğer oyuncuların kendisine ayak uyduramaması beklenen mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu açık seçik ortaya koydu. Sezonun daha üçte birini oynayan takımların aldıkları puanlara fazla güvenmeyeceği bir lig oynuyoruz.

İşimizi ciddi yapmazsak ve bu mağlubiyette ders çıkartmaz isek geçen yıl yaşadığımıza yakın bir sıkıntıya düşeriz.

Benden hatırlatması.