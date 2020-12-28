TEŞEKKÜRLER ÇINAR BAŞKAN

Yeşilyurt Belediyespor, Çınar ağacı gibi köklerini bu yıl sağlam salmaya başladı.

Profesyonel ligde ilk defa mücadele vermenin heyecanıyla Yeşilyurt, geçen yıl başarısız bir dönem geçirmişti.

Belediyeden çıkıp sivil yönetime geçilmiş birkaç kez yönetim değişmişti. Hayati Palancı ve Mehmet Ak gibi tecrübeli teknik adamlar takımın başına getirilmiş ancak, sezon başında yanlış transfer politikaları yüzünden bir türlü takımın beli doğrulamamıştı.

Allah’tan ligler tatil edildi, küme düşme kaldırıldı ve sezon başında kulüp yeniden Yeşilyurt Belediyesi himayesine alındı.

Yeni Malatyaspor nasıl bu şehrin değeriyse artık Yeşilyurt Belediyespor’da bu şehrin önemli bir değeridir.

3.Ligde mücadele veren ekibimiz, pandemi sürecinde kısıtlı imkanlarla sessiz sedasız şehir için bir şeyler yapmanın peşinde.

Kulüp, her ne kadar futbolun içinden gelmeyen bir başkan ve yönetim tarafından yönetilse de idarecilik anlamında bu takımı TFF 1. Lige kadar götürebilecek vizyona sahipler.

Bir kaç ay önce Muzaffer başkan ile yapmış olduğum röportajda arzu ve heyecanı bizzat hissetmiştim.

O dönemde istenmeyen puan kayıpları biraz moralleri bozsa da Muzaffer başkan takım iyi yolda olduğunu, kulübün 1 lirasını dahi heder etmeyeceklerini ifade etmiş ve güven vermişti.

Futbolcuların alacaklarının bulunmaması, bununla birlikte tesisleşme, konaklama ve ulaşım gibi sorunların giderilmesi Turuncu yeşilli kulüp için artık bir şeylerin sağlam ilerlediğinin göstergesidir.

Tecrübeli isim Nihat Balan ile sezona başlansa 9 puanlık fark belki bu kadar olmayabilirdi…

İçerde oynanan Diyarbekir ve Bucaspor maçlarında sahadan puansız ayrılmak çok büyük avantaj kaybına neden oldu.

Yeşilyurt, ligin ikinci yarısında bu takımlarla deplasmanda karşılaşacak. Rüzgarın nerden eseceğini kestirmek güç. Umarım zirveye oynayan bu takımlar karşısında güzel puanlar alınır.

Açıkçası bu yıl sonuç ne olursa olsun, Yeşilyurt bu lige renk getirdi ve kalıcı olduğunu ispatladı.

Bu anlamda kulübün tek destekçisi Yeşilyurt Belediyesine yani Sayın Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Malatyalılar adına teşekkür ediyorum.

Eğer bu kulüp ilerde daha üst liglerde mücadele ederse, Yeşilyurtlular adına destek olan Çınar başkanın verdiği destekler sayesinde olacaktır.

Dilerim; bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de mücadele verecek olan Darendespor, Malatya İdmanyurdu, Arguvan Belediyespor ve Pütürge Belediyespor kulüplerimizde temsil ettikleri ilçelerde destek görürler.

Bu saatten sonra bütün kulüplerin Yeni Malatyaspor’un, Yeşilyurt Belediyespor’un izinde bir birleriyle dayanışma içerisine girmeleri gerekmektedir.

Birlik beraberlik içerisinde olmayan ve diyalog kuramayan hiçbir kulüp başarılı olamaz.

Bu kulüpleri Malatya’da çatısı altında toplayabilecek kuruluş ise Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’dur.

Her yıl üzerine koyarak ilerlenmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Eğer şehir olarak amatör futbol kulüplerimiz üzerine koymadan ilerliyorlarsa bu işleri yapmanın hiçbir anlamı ve önemi yoktur.

Kulüplerimiz her yıl “bir yerlerden acaba malzeme desteği gelir mi?” endişesiyle faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyor.

Soruyorum sizlere; bu işleri artık severek, canını dişine takarak projeler üretebilecek dinamik yöneticilerin yapması lazım değil mi?

Futbol yöneticiliği anlamında yerimizde saydığımızı üzülerek söylemek istiyorum…