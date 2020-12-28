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Makale Yazısı-28 Ara 2020 - 09:24

TEDBİRLER İŞE YARADI
Hüseyin Kocaman

Hüseyin Kocaman

Alınan önlemler meyvesini vermeye başladı. Koronavirüs vaka sayılarında ciddi oranda düşüşler yaşanıyor.

Açıklanan rakamlar yeterli mi tabii henüz değil. Ancak ülke olarak kritik bir uçurumun kenarından döndük.

Günlük 30 bin vaka sayısının açıklandığı Aralık ayı başında endişelendik. Yaşamını yitirenlerin sayısı günlük 250’yi aşmaya başlayınca kontrolün kayıp edildiği anlaşıldı.

Bakanlar kurulunun aldığı kararla hafta sonları tamamen sokağa çıkma yasağı iyi ki uygulandı.

Aşı haberlerinin yayılmaya başlamasıyla rehavete iyice kapılmışken önlemlerin yeniden sıkılaştırılması yerinde hamle oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son rakamlara göre testi pozitif çıkanların sayısı yarı yarıya düştü. Günlük vaka sayısı son gelen verilere göre 15 bin dolayında. Ancak hala hayatını kayıp edenlerin sayısı 250’nin altına düşmedi.

Aslında vaka sayılarındaki her düşüş memnuniyetle karşılansa da her gün yüzlerce vatandaşımızı kayıp ediyoruz. Bu çok üzücü bir durum.

Ne zamanki hiçbir vatandaş virüsten hayatını kayıp etmezse işte o zaman sevinmeye başlayabiliriz.

Hepimizin çevresinde mutlaka bu zilletten dolayı zarar görenler oldu.

Sevdiklerimizi, aile bireylerimizi hastalığa kurban verdik.

Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına, hijyene ve sosyal mesafe kurallarına riayet edelim.

Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere hepimiz bu süreçten dolayı çok yıprandık.

Daha güvenli gelecek için bugün alınacak tedbirlerin kıymetini anlamış olduk.

Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çıkıyorsak sosyal mesafeye kesinlikle uyalım.

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Yazar Hüseyin Kocaman - Mesaj Gönder

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