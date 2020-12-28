Pabucumun Çiplisi

Kimi insanımız gerçekten bir tuhaf.

Tutturmuşlar büyük devletler çip takıp bizi yönlendirecek, yönetecek, bize hükmedecek…

Yahu Allah aşkına bir düşün: seni kim n’apsın?

Seni yönetmek için seni yönlendirmek için çipe gerek yok ki?

Senin eline zaten bir televizyon kumandası vermişler istedikleri gibi yönlendiriyorlar.

Üstelik 10 liralık kumanda ile bütün aileni yönlendiriyorlar.

Senin için çip üretecekler! Yazılımı, donanımı, uygulaması, takibi derken… Maliyet hesabı da yap bence. O kadar kıymetli misin sen?

Halk TV’si A Haber’i Fox’u Akit’i BBC’si CNN’i sana çiple yaptıracaklarını düşündüğün her şeyi zaten yapıyorlar. Üstelik 10 liralık kumanda ile…

Sen açıyorsun televizyonu, sen alıyorsun kumandayı eline, ne yükleneceğine sen karar veriyorsun…

Çapsız mısın? Çipsiz misin? Buna da sen karar ver!

…

Devlet Bahçeli HDP kapatılsın dedi.

Birçok vatansever gibi benim de ağrıma gidiyor terörist ve terör sevicilerin TBMM’deki varlığı. Kökünün kazındığı günü görürsem, ahidim var, helvalarını ben yapıp dağıtacağım.

Ancak Sayın Bahçeli’ye hatırlatmakta yarar var:

1990'da Halkın Emek Partisi’ni kurarak (HEP) başladılar kılık değiştirmeye bu bebek katilleri. Demokrasi Partisi (DEP), ÖZDEP, Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), Demokratik Halk Partisi (DEHAP), Demokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve son olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile devam ediyorlar kirli yolculuklarına.

Demek ki parti kapatmakla bir şey olmuyor. Bugün kapatılsa yarın başka bir parti tekrar kuracaklar.

Teröristlerin TBMM çatısı altına girmemeleri için suçun şahsiliği ilkesinden yola çıkarak yasal bir düzenleme ile suçun tanımını tekrar yapmakta yarar olduğunu düşünüyorum.

Bugün mevcut şartlarda HDP kapatılsa dahi terörist cenazesine katılan, terörist leşini omuzlayan farklı partilerdeki milletvekillerinin TBMM’ deki varlığı devam edecek.

Üstelik parti kurmasalar bile daha önce yaptıkları gibi bağımsız aday gösterip meclise girmenin bir yolunu mutlaka buluyorlar.

Partileri kapandığında yapacakları mağdur edebiyatıyla da seçimlerdeki propagandalarını önlerine altın tepsi ile sunmuş olmuyor muyuz?

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…