HEP ELİMİZDEN KAÇIRIYORUZ

Artık her maçta güzel beklentilerimiz var.

Maça iyi başladık. Öyle ki güzel futbolun kanıtı olarak çok ciddi pozisyonlar da yakaladık.

Hani son vuruşları daha iyi kullansak hem zirvenin kaderini belirleyeceğiz, hem geleceğimizi.

Çok önemli oyuncuları olan organize atakların kralı bir takımla deplasman da mücadele ettik. Zaten Gaziantep maçından sonra devam eden oyunsal anlamdaki yükseliş bugünde sürdü.

Nedir bu? Müsabakalara rakibe göre hazırlanırsın maça başlarken önce güç dengelerini eşitler ardından yetenek tecrübe ve anlık pozisyonları lehine çevirmek gibi adamları atarsın.

Kubilay, Olcay ve Tetteh ile yakaladığımız pozisyonları kaçırmasak belki şuan galibiyeti yorumluyor olacaktık.

Kaçan pozisyonlara karşın Adem’in ayağından bulduğumuz gol ve tabi ki Ertaç’ın kritik kurtarışları böylesi önemli bir müsabakadan puan ile dönmemize neden oldu.

Her şeyden önemlisi ciddiye alınacak ve yenilmesi bir hayli zorlaşan bir takım

Hüviyetine büründük.

Bu kıvama gelmek hiç kolay olmadı. Geçen yıl can çekişen sahada oynayacak topçusu olmayan bir takım gitmiş yerine güven veren bir ekip gelmiş. Sütten dilimiz yandı. Yoğurdu üfleyerek yesek daha iyi.

Olcay’ı anlamakta zorluk çekiyorum. Tam formayı kaptı derken bu kadar düşük bir performans sergilemekte neyi nesi?

Ama her şeye rağmen her maçtan iyi beklentilerimiz var. Artık farktan kurtulduk değil de kazanabiliriz diyoruz.

Süper Lig’in zirvesine çıkıp postamızı koyduk. Bu haftadan itibaren alt tarafa bir göz atacağız inanıyorum ki biz ilk yarıyı iyi bir yerde bitireceğiz.

Her hafta olduğu gibi teknik heyetimizi oyuncularımızı kutluyorum tebrikler.

MAÇIN OLAYI

İki pozisyon 79 da Tetteh in 90+3 de Mustafa Pektemek’in kaçırdıkları gol pozisyonları

MAÇIN ADAMI

Beraberlik golünü atan adem

MAÇIN HAKEMİ

Genel olarak iyi müsabaka yönetti. Maçın sonucuna etki edecek bir karar vermedi zor bir müsabakayı iyi kontrol etti.

GÖZÜME TAKILANLAR

Acquah’ın kaybettiği pozisyon dönüp gol oldu. Hadebe ilk kez bir adam kaçırdı. Gol oldu Olcay’ın bu kadar düşük performans sergilemesi sırıttı.