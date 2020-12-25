REHAVET FELAKET GETİRİR!

Tarihini bilmeyen, gelecek adına hiçbir zaman hüküm süremez ve yorum yapamaz. Mehmet Yaşar Çerçi ile Süper Lige çıkan efsane Malatyaspor bugüne benzer bir yaklaşım ile takımı sivil inisiyatife teslim ederek bir anlamda artık belediyenin asli işine dönmesi ve sportif yönetimi dışarıdan insanların yönetmesi lazım diyerek, kulübü borçsuz ve üstüne beş yüz milyon lira yardım yaparak döneminin yönetimine teslim etmişti. İlk zamanlar gerçekten katılımcı ve geniş katılımlı yapılan yönetimler sayesinde gerçek anlamda kulüp iyi işler yaptı. Sonrasında ne oldu? Malumumuz. Bugün gelinen durumun başlangıcı ile top yekin ortada kalkan bir efsane Malatyaspor ve üç yüze yakın iş adamının yıllardır süren mahkeme davaları.

Bugün bakıldığında sanki aynı senaryoları baştan aşağı yeniden Malatya halkına yaşatacaklar gibi bir görüntü var. Evet başarıları kimse inkar etmiyor. Ancak hala alt yapı ve kurumsal yapı adına bir çivi çakılmış değil. Yedi yıla yakındır kulübü yöneten başkana belediyelerin ve geçmişte özel idarenin yaptığı tesislerden başka Allah aşkına bir adım atıldı mı? Bunları yazdığında bazı kalemşorlar yine rahatsız olacaklar.

Geçen sezon küme düşen ve piyango çıkmış misali tekrardan süper ligde deva eden takımın hala iki sezondur ne harcadı. Geliri ne kadar, gideri ne kadar Allah’ın kulu bilmiyor. Geçmişte Sportif A.Ş.’den dolayı dönemin başkanının eleştirin TSO Başkanı ve dönemin yazar ve çizerleri neden bir hesap sormazlar bir anlam çıkartamıyorum. Mali kongre neden yapılmaz? Hadi derneklere olağan veya olağan üstü genel kurul yasağı geldi. Ancak siyasi partiler ve profesyonel kulüpler cayır cayır genel kurul yaparken neden bırakın olağan veya olağan üstü genel kurulu mali genel kurulun yapılmaması ve kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapama gereği duyulmuyor.

Sportif başarı belki kısa vadede bazı şeylerin üzerini örter ancak genelde bakıldığında geçmişten ders çıkartmadan hala açık ve net olunmaz. Evet takımın iyi skor almasında tüm Malatya mutlu oluyor. Bu zaten taraftarın en doğal hakkı. Ancak alt yapı beton bir sahada idman yapıyor. Atıl durumda elli yıllık bir soyunma odası kullanılıyor. Bir Allah’ın kulu bunun hesabını sormuyor. Hadi oyuncu çıkmıyor veya oradaki hocalar eleştiriliyor ya asıl sorun sahanın ve sahaların olmaması. Tüm takımlara bakıldığında ekonomik sıkıntılardan dolayı tamamen alt yapıya eğilmeler kulüplerin politikalarının değiştiğini göstermez mi?

Önümüzdeki sezon yabacı sayısında önemli bir düşüş olacağını hesaba katarsak öncelikle alt yapı için bu Pandemi dönemi saha ve tesis yapımı için bir fırsat değil mi? Siz mali genel kurulu yapın insanları ikna edin. Alt yapı için acil Orduzu Sahasını yeniden dizayn edip iki saha ve yanındaki atıl tesisi yıkıp yerine alt yapı guruplarına insan gibi bir soyunma odası yapın ne haliniz varsa görün. Zaten laftan sözden anladığınız yok. Olacağını da tahmin etmiyorum.