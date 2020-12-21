Satılık İnsan

Bir petshopun önünden geçiyoruz küçük oğlumla. Henüz beş yaşında. Dikkat kesildi kafeslerin içinde sergilenen, satışa sunulan hayvanlara…

Dikiz aynadan takip ediyorum.

Petshopu artık göremeyeceği kadar geride bırakınca dikiz aynadan annesini ve beni görebilecek şekilde yer değiştirdi, ayarladı kendini. Anne-baba diye seslenince ses tonundan anladım zor bir soru geleceğini. Zira ikimize birden yöneltilen sorular ağır oluyor genelde…

Peş peşe sıraladı: Hayvanları neden kafesin içine koymuşlar? Neden para ile satıyorlar? Hayvan satılır mı hiç?

Sahibi bakıcısı olmayan hayvanlara sahip çıkılmasının daha doğru olacağını anlattık. Bazı hayvanların satışının yasak olduğunu anlatsak da kafesin içinde, doğal ortamlarından uzaklaştırılmış hayvanların durumunu görmüş beş yaşında bir çocuğa neyi anlatıyorduk!

‘’O zaman insanlar da satılabilir. Kafesin içine insan koyup insanları da satsınlar’’

Bu sefer yanıldığımı anladım. Zor bir soru geleceğini düşünürken, bir çıkarım ile karşılaşmıştım.

Sınırlı, keskin ifadeler kullanmamam gerektiğine kanaat getirdim.

Yüzler hatta binlerce yıl insanların da satıldığını anlattım. Çok şaşırdı. İlgisini çekmeği başarmıştım. İlmek ilmek dokumaya başladım. Bizim tarihimizde, Türk tarihinde, bu tür ayıpların olmadığını, peygamber efendimizi, dinimizi, anlattım kendi anlayacağı dilden.

Anladı anlamasına da benim aklım karıştı çocuğa anlatırken.

Aslında beş yaşındaki oğlumun bana sorduğu sorular, gözlemlediği sorunlar, binlerce yıldır milletler arasındaki savaş sebeplerinden biriydi.

Acaba bu insan tacirlerinin aklına hiç mi böyle sorular gelmemişti diye düşündüm.

Köle pazarlarında insan seçmek nasıl bir duyguydu?

Bir toplanma alanında hiç tanımadığın birine hizmet için satılmayı beklesem ne hissederdim?

Gözümü kapattım. Hepsini kafamda canlandırmaya çalıştım. O an anladım ki biz Türkler esaretin satmanın satılmanın hayalini bile kuramıyoruz.

Biz Türkler gözümüzü kapatınca Dandanakan’a Malazgirt’e Çanakkale’ye gidiyoruz.

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…