RIDVAN DİLMEN SÖYLERSE!

Yıllardır kulüplerin şeffaf yönetilmesi ile alakalı yazılar yazdım.

Tv ekranlarında anlattım. Özellikle efsane Malatyaspor’u her zaman örnek gösterdim.

Bugün gelinen noktada hala arpa boyu kadar bir adım atılmış değil. Kulüpler dernekler statüsünde yönetildiği sürece takımların borçlanması ve batması devam edecek.

Hiç bir denetleme mekanizmasının olmadığı profesyonel kulüplerde kimin eli kimin cebinde belli değil. Özellikle memleketimin en keskin kalemleri dediğim insanların hiç birinden bir tık açıklama ve bir kelime yazılmaması yapılmaması manidar değil mi?

Efsane Malatyaspor yok olurken ve yok olmaya yüz tutarken konuşanlar ve yazanlar neden sus puslar buna ayrıca bir anlam veremiyorum.

Bugün bakıldığında küme düşen bir takımda sezon bitiminde 60 trilyon borç açıklamasını yapan kulüp başkanının sorgulamasına gerek görmeyenler yarın takım 150 trilyon borç ile kamuoyu karşısına çıkarsa bunun vebalini kim ödeyecek?

Başta bu ilin seçilmişleri olmak üzere, belediye başkanları, STK’lar ve medya olmak üzere hepimiz suçlu olmayacak mıyız? Bugün bakıldığında sadece yedi trilyon ana para borcu olan efsane Malatyaspor yerlerde sürünürken, 150 trilyon borç ile karşımıza gelecek Yeni Malatyaspor için tek kelime konuşmayanlar asıl suçlu olmayacak mı? Ülke futbolu için temiz eller operasyonunu işaret eden Rıdvan Dilmen’nin bence unuttuğu en önemli husus; mevcut kulüp başkanlarını ve yöneticilerini de temiz eller kapsamında göstermesi.

En azında kamuoyunun bilgisine sunulsun hem yürekler soğusun hem ülke için hem de ülke sporu için kaçınılmaz bir açıklama yapılsın. Temennim kulüplerin borçlandıranların üzerine gidilmesi ve kim ve kimler suçlu ise cezalarını çekmeleridir.

Malatyalı futbol severler efsane Malatyaspor’un geldiği noktayı tekrar görmek istemiyorsa kamuoyu oluşturmalıdır.

Siyasilere baskı yapın ve bir an önce Yeni Malatyaspor kulübüne mali genel kurulunu yaptırın ve son durumu ve kulübün içine olduğu mali tabloyu gözünüzle görün.

Bu kadar kapalı ve vurdum duymaz yaklaşıma hayatım boyunca tanık olmadım. Bugün bu sessizliğe bürünenleri ve gelecekte yaşanacak kötü tabloya sebep olanlardan tarih mutlaka hesap soracaktır. Bu böyle biline.

“TEMİZ ELLER OPERASYONU LAZIM”

Türkiye'de bugünlük konu değil. Kendi arı kovanlarına biri çomak sokmuş gibi düşündüler. Hafife alınacak bir konu değil bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemler, temsilciler, gazetecilerin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliye'nin ben de dahil bütün bu gazetecilerin girilmesi lazım. Nasıl vatandaşlardan vergi alınıyorsa, alınması lazım. (Rıdvan Dilmen’den alıntı)

Bu söylemlere profesyonel spor kulüpleri kesinlikle dahil edilmesi dileğimdir.