Sosyal Medyadan Edindiğiniz Bilgiler Doğru Mu?

İletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın gün geçtikçe gelişmesi ve bu gelişimin yanında getirdiği, sosyal medya ortamları (Facebook, Twitter, İnstgram) her geçen gün hayatımıza nüfuz etmektedir. Bu ortamların insanlara sağlamış olduğu ortam geleneksel medyaya (radyo, televizyon, sinema) alternatif olarak etkileşimlilik, eş zamanlılık ve kendini ifade etme özgürlüğü sağladığından dolayı insanların daha fazla tercih etme sebebi olmuştur. Hatta bu sosyal medya öyle bir tercih sebebi olmuştur ki neredeyse günün yarısını bu ortamları kullanarak geçiren insanlar tanıyorum diyebilirim. Yani bağımlılık gibi, sigara bağımlılığı gibi. Bu da yeni bağımlılık türü işte sosyal medya bağımlılığı...

Bağımlılık çerçevesinde sosyal medya ortamlarını kullanan her birey, bu ortamlarda oluşturulan enformasyonun fazlalığından dolayı bilginin doğruluğunu teyit edememektedir. Yani öksürürken sırtına birinin vurup “helal” demesi gibi...

Aslında bu yanlış bir bilgidir. Her defasında vurursun öksürenin sırtına ama sonucu olumsuz olsa bile teyit edemezsin, öksürene yarayıp yaramadığını, sosyal medyadaki bilgi kirliliği de işte böyle bir şey.

Anlayacağınız sosyal medya bağımlılığı yaşayan birçok kullanıcı bu ortamlardan edindiği enformasyona ve farkında olmadan bu ortamlarda oluşturulan bilgi kirliliğine maruz kalmaktadır.

Kısacası sosyal medya kullanıcısı kardeşlerim, abilerim, ablalarım çok sevgili büyüklerim, sosyal medyada gördüğünüz her bilgiyi doğru kabul etmeyin, edindiğiniz bilginin doğruluğunu teyit edin. Teyit edin ki zihinler yanlış bilgiyle kirlenmesin vesselam..