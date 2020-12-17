KUPADA HAMSİ KEYFİ

Feneri Adem yaktı Umut üfledi Yusuf söndürdü.

Hamza hocanın yükselişimiz sürecek tezi tutmaya başladı.

3 gün önce Feneri darmaduman eden ekibimiz kupada Trabzon temsilcisine gol yağdırdı.

Rakip alt ligde de olsa kaliteli bir teknik adamı tecrübeli ayakları olan ciddiye alınacak bir ekipti.

Bu takım Kayseri sporu kupada saf dışı bıraktı. Yani ciddiye alınması gereken bir ekipti. Nitekim Hamza hocada rotasyona da gitse sağlam bir kadro ile işi zora sokmadan bitirdi.

Bu maçta gözüm üzerinde olan Olcay da kıpırdama gördüm.

İlk golün asistini yaptı. Daha canlıydı. Bu da Hamza hocanın Olcay üzerinde kurduğu hayalin gerçek olacağını gösteriyor.

Topalli iki gol atarak hem kendine olan güvenini artırdı. Hem de her zaman hazır olduğunu gösterdi.

Zeki Yavru da iyi mücadele verdi. Hem gol attı hem de oyun disiplininden kopmadı.

Genel olarak takım çok iyiydi.

Hele hele Hamza Hocanın son bölümlerde şans tanıdığı gençleri gördükçe teknik heyete olan hayranlığım artı eksilmedi. Genç Doğukan’nın emek sarf ederek attığı gole bayıldım…

5 gol kadar oynanan oyun hırs disiplin üst seviyede olunca galibiyetin tadına doyum olmuyor.

Aslında en çok hoşumu giden takımın tamamında yaptıkları mesleğin ciddiyetini göstermeye başlamış olmaları buda gelecek için iyi işaret diyebilirim.

Ancak şöyle bir gerçekte var. Kupa maçları daha da zor geçecek. Çünkü çoğu takım kupa maçlarına daha da çok ağırlık verecek.

Nazar değmesin Denizli maçından sonra ateşten gömlek dediğimiz fikstürü lehimize çevirdik.

Bu hafta kendi evimizde Kasımpaşa maçını da kayıpsız kapatırsak önemli bir adım atmış olacağız. Ben Hamza hocama teknik ekibine ve tabi ki oyuncularımıza sonsuz başarılar diliyorum.