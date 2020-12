TAKIMDA POTANSİYEL VAR

Son dört maçını kazanabilecek potansiyele sahip olan takımımızın, son iki maçını berabere bitirmesi bizi tatmin etmemişti. Maçların seyri, girilen pozisyonlar maçları alabilirdik dedirtti. Fener maçında üç puan beklentisi vardı. Fakat bu denli güzel oyun ve farklı skor düşünmemiştim.

Ertaç’ın ve Tetteh’in skora ve oyuna katkılarını özellikle söyleyerek, tüm takımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Hücuma çıkışta ve gollerde Tetteh gibi bir santrafora sahip olmak, Ertaç gibi kritik kurtarışlarla rakibi tüketip, kendi takımına can olan bir kaleci her hocanın hayalidir diye düşünüyorum.

Bir iki mevkide eksikler giderilip, kadro korunabilse gelecek yıl şampiyonluğa oynanabilecek bir takım oluştu diyebilirim.

Ligin başında puan kayıpları ile birlikte güven sorunu yaşayan takım, düzelme eğilimi ile birlikte var olan potansiyelini hissettirmiş ve iyi bir on birle iyi işler yapacağı beklentisi oluşturmuştur.

Elinde ligin tozunu attıracak futbolculara sahip olan Hamza hocanın performansı ve tercih ettiği oyuncuları, sahadaki performanslarından dolayı eleştiri almıştır. Bu eleştirilerin birçoğu haklı olmakla birlikte bazen ağıra kaçan eleştirilerde yapılmıştır.

Bu eleştirileri üçüncü göz olarak kabul edip, bunlardan istifade etmek, futbolun doğasında olan bu durumu garipsememek gerekir. Kanatsızkuş’un ve Umut’un Fener maçına gelinceye kadarki performansı eleştirilmeyecek gibi de değildi. Hamza hocanın müdahalelerinde sıkıntılar yok muydu?

Elbette var. Bu gidiş inatla sürdürülürse oyuncularla hoca arasında daha da sorunlar açacak gibi görünüyor.

Kupa maçları oyuncularımızın hazır duruma gelmeleri için iyi bir antrenman fırsatı olduğu bilinci ile ilerleyip, kupada hedef kendiliğinden oluşursa da neden olmasın diye bakılması gerektiğini düşünüyorum.

Hekimoğlu Trabzon maçının ikinci yarısında üç farklı skordan hemen sonra gençlere oynama fırsatı verilseydi daha iyi olurdu. Yine de iyi maç çıkaran takımımızı kutlarım.

İçerde ve dışarıda kolay kaybetmeyecek bir takım oluşumuz, rakipleri mutlaka tedirgin etmiştir ve edecektir. İstanbul’dan galip gelmenin havası ve rakiplerin bize bilenmesinin handikabını bu hafta yaşamayalım.

Sahada mücadele etmeden ve inanmadan maçlar kazanılmaz. Kasımpaşa maçına daha titiz hazırlanmalıyız diye düşünüyorum.

On ikinci hafta itibari ile on altı puana sahibiz. Geçen yıl on dokuz puanımız vardı. Puana güvenip rahatlama gibi bir yanlışa bu yıl düşmeyiz inşallah. Eminim bu kadro kalitesi, sevk ve idarede yanlışlar yapılmadığında daha iyi duruma gelecektir.

Lütfen sevdiklerimizi Covid-19 virüsünden koruyalım ve insanlığın verdiği savaşa katkı sağlayalım. Mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz.

Esen Kalın…