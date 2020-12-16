PAKET BOŞ ÇIKTI!

Dünya’ yı kasıp kavuran Covid -19 salgınında ekonomiler adeta darmadağın olurken ülkemizde bundan nasibini almış vaziyette. Esnaf bir taraftan kur, diğer taraftan faiz ve en nihayetinde kısıtlamalarla adeta paramparça olmuş durumda. İşletmeler bir bir kepenk indirirken diğer taraftan liste fiyatları her ay yeniden dizayn ediliyor. Bütün ürünler önce aylık zamlanırken şimdilerde haftalık değişiyor. Ne çalışan ne işveren halinden memnun

Herkesin merakla beklediği ve bir ihtimal dünkü kabine toplantısından umutlu olan esnaf kısmende olsa bir nebze rahat nefes alacak. Ancak kullanılan kredilerde bir öteleme olmadığı gibi sadece belli esnaf gruplarına yediyüzelli TL (üç ay ile sınırlı) kira ve belli işletmeler için ise bin TL (üç ay ile sınırlı) nakdi destek sağlanacak, işyeri kiralarında uygulanan %8 lik kdv ve % 10 luk stopaj 1 Hazirana kadar devam edecek. Ancak işletmelerin ertelenen kdv, muhtasar ve sgk ödemelerinde bir öteleme olmadığı gibi daha önce kullandığı kredilerin geri ödemeleri de başladı. Birde üstüne daha önce yazdığı çekler eklenince iş içinden çıkılmaz bir hal almış oldu.

Önümüzdeki günlerde bir çok işletme personel çıkarma ve iflas ile karşı karşıya kalacak. Tez zamanda kapsamlı bir ekonomik paket açıklanmazsa korkarım iş işten geçecek. Bence yetkililerin bu çığlığa kulak vermeleri gerekiyor. Kangren olmuş bir bacağa pansuman yapmanın hiçbir anlamı yok.

Hızlı bir şekilde bütün vergi ve sgk ödemeleri 2021 yılının Haziran ayına ötelenmeli daha önce kullanılan krediler bir yıl faizsin olarak ertelenmeli, işletmelerin krediye ulaşmaları kolaylaştırılmalıdır.

Bu noktada özellikle özel bankaların taşın altına elini sokmaları gerekiyor. Pandemi sürecinde kamu bankaları zararına kredi verirken özel bankaların karlarını katlamaları da çok manidar olsa gerek. Zaten yeterince bu insanlar üzerinden nemalandılar bari bu süreçte vatandaşın yanında olsunlar.

Önümüzzde ki günlerin sağlık ve ekonomi alanında güzel haberler getirmesi dileğiyle bir sonra ki yazımızda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla…