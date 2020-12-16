AİLE OLMAK

İyi bir anne baba olmak için zengin ya da zeki olmak gerekmiyor.
Sadece çocuğun yanında ona ihtiyaç duyduğu ilgiyi göstermelisiniz.
Çoğu aile çocukları ile çok az zaman geçirmekte.
Ya da geçirdiği zaman kaliteli dediğimiz zaman değil...
Geçenlerde corona olan bir arkadaşım evde karantina günlerini anlatırken,
Şöyle demişti ‘Karantina günlerinde çocuklarımı tanıdım, gerçekten iyi insanlarmış....’ Çocuklarımızı tanımak için bunlara gerek var mı?
Aile gecesi yapabilir ve bu gecede herkesin konuşmasını sağlayabilirsiniz.
İlerde hatırlayacakları ve en önemli zamanların aile ile geçirilmiş özel anlar olduğunu söyleyecekleri anları olmalı.
Ona görevler verin...
Odasını toplayan çocuk hayatını da toparlıyor...
Marketten alışveriş yapan çocuk, ilerde kendisi için doğru seçimler yapabiliyor...
Bağımsız dolmuşa binen çocuk il dışına gidince her yolculuğun sonunda bir durak var deyip barınma ve kalmayı öğreniyor...
Hayatı boyunca onu taşıyan tek dört tekerin ailesi olmadığını öğreniyor, korkmuyor...
Yanlışı uygun bir dille yüzüne söylenen çocuk, hatasını ört pas etmek için
Yalan dolan bahane üretmiyor, hata benim diyor.
Bulaşık ya da çamaşır makinesi boşaltan çocuk beynini de boşaltmayı beceriyor.
Babasının nasıl para kazandığını gören çocuk, kendisi için ayrılan bütçeye saygı duyuyor.
Aç kalınca istediği yemeği vermezseniz, her zaman istediği yiyecek ile tokluk olmayacağını öğreniyor.
Sevgiyle...
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.