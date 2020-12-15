SİNYALİ ALMIŞTIK

Başakşehir müsabakası aslında bazı taşların yavaş yavaş yerine oturacağının mesajını vermişti. Savaşan ve iyi mücadele eden takımlar gelecek adına her zaman olumlu sinyali vermişlerdi. Yeni Malatyaspor klasik takıntılar ve bireysel iş güdüler ile belden aşağı vurmayı kendilerine şiar edenlerin kaybettiği bir haftayı aslında geçirdi. Bazı hataların olması kökten değişim isteyenler ile aynı paralelde olmadığımı söylemlerimde ve yazılarımda sürekli gündeme getirmiştim. İnatla inandığı kişilerin arkasında durarak gitmeyi ve gönderilmeyi dahi gözüne almış bir teknik adamın aslında kaybedeceği hiçbir şeyi olamaz. Hamza hoca bazen oyuncu değişimleri ve hamlelerde ki hataları ile benim penceremde de nasibini almıştır.

Ancak inandığım bir teknik adam olması dolayısıyla erken gitmesine de gönlüm hiç razı değildi. Hamza hocanın artıları bana göre eksilerinden çok fazla Abdulsamed’e forma vermesi, Kubilay’a sahip çıkması ve Youssouf’u takımın en önemli aktörlerinden biri haline gelmesi kazanımların en büyüğü ve anlamlısı. Tetteh’in önde oynamaması ve Cueva’yı zamansız alması eleştiri olarak değerlendirmiş olsa da. Cueva olayının perde arkasını bilmeden Hamza hocaya yapılan saldırıları da haksız ve yersiz bulanlardanım. Fenerbahçe müsabakası oyunsal anlamda ve şans faktörü adına bence sezonun en önemli kazanımı. Takım olarak kaleci Ertaç başta olmak üzere savunma, orta saha ve hücum bölgesi gerçekten mükemmel bir yardımlaşma ile tarihin en anlamlı ve önemli galibiyetini Malatya halkına yaşatılması çok anlamlı. Chebake’in oyundan alınınca mimiklerindeki ifade yanlış ve seviyesizce.

Sarı kartı olan bir oyuncunun sakatlanması ve tedbir amaçlıda olsa faklı skora rağmen değişimin olmasına tepki veriyorsa onunda kulağı çekilmeli diye düşünüyorum. Malatya halkı geçmişte çok acı çekti. Efsane Malatyaspor’da yaşananları tekrardan görmek istemiyor. Özellikle geçen yıl yapılan yönetimsel hatalardan dolayı küme düşmesinden ders alınmıyorsa sadece buna gülerim. Alınan bu anlamlı galibiyete gölge düşürmek şahsen benim tabiatım değil. Ancak geleceği sağlam temellere dayalı bir kurumsal yapı için acil temellerin atılması lazım. Sonuçlara bağlı sus pus olunursa ileride fatura tüm Malatya’ya çıkar. İşler iyi giderken mali kongre yapılmalı. Sportif başarının yanında Mali tabloda açık ve seçik kamuoyuna açıklanmalı ki artık insanlar sadece başarıya odaklansın. Yoksa suni başarılar ile bazı şeyleri ört bas ederseniz, gelecekte efsane Malatyaspor gibi tüm yöneticiler mahkeme kapılarını aşındırır. Ben yinede hatırlatmış olayım da geresi sizde.