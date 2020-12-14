PENALTI İLE BAŞLADI

Öncelikle başta takımımızı bu mükemmel galibiyetten dolayı kutluyorum.

Geçen hafta da yazdım artık takım olarak iyi oynuyoruz. Tek sorunumuz rakip ceza sahasında yakaladığımız pozisyonları ucuz bir şekilde harcamaktı.

Peki gol pozisyonuna girmekte zorlanan ekibimiz de ne değişti de Feneri net bir skor ile yenmeyi başardı?

Geçen haftaki kadroyu bozmayan Hamza hoca iki haftadır kanatta oynattığı Tetteh’i bu kez son adam yapıp değişime gitti.

Maça o kadar iyi başladık ki müsabakanın hemen başında rakibi adeta sahasına hapsettik ve her şey Penaltı pozisyonu ve Adem’in ayağından bulduğumuz gol ile başladı.

Golden sonra yine savunmaya çekiliriz diye düşünürken aksine takımımız üstün oyununu devam etti ve Kubilay’ın harika asistini aynı güzellikte Umut ağlarla buluşturdu.

İlk yarıyı önde kapayan ekibimiz ikinci yarının hemen başında Youssouf’un şık golü ile maçın skorunu tayin etti.

Attığımız 3 gole ne kadar değerli ise kaleci Ertaç’ın kurtardığı 3 net pozisyonda bir o kadar güzeldi.

Defans hatasız oynadı. Chebake daha iyi olabilirdi. Aquach ortadan adam geçirmedi Yusuf'a bayıldım.

Haftalardır benim de eleştirdiğim Umut ve Kubilay hem daha pozitif oynadılar hem de bu güzel oyunu asist ve golle süslediler.

Tetteh belki gol atmadı ama ilk golü hazırladı. Güçlü fiziği ile sahada daha fazlasını yaptı.

Hamza hoca sosyal medyadaki tepkiler yüzünden maçtan sonra sitem etti.

Hocam unutmasın ki saygı sevgi çerçevesindeki her olumlu eleştiri takıma güç katar. Ağır ifadeler kullananlar sadece kendi kalitesini belli eder.

Geçen sene Beşiktaş’ı yenip paraşütsüz düşmüştük. Bu sene Feneri yenip aynı filmi yaşamamak için dikkatli olmakta yarar var.

Bu kulüp kazanımlarını oyunculara doğru pay eder tamam iyiyiz deyip oyuncu satmaz her maça aynı ciddiyet ile çıkarsa ne ipin ucu kaçar nede kontrol kaybolur.

Hamza hoca eldeki kadroyu kazanmak için uğraştı Erkan'a şans verdi. O hakkını kaybetti. Şimdi Olcay'ı kazanmak istiyor. Bakalım onun akıbeti ne olacak.

Ancak Fener maçı şunu gösterdi ki Umut ve Kubilay'a gösterilen tolerans cuk diye oturdu.

Hamza hocam sosyal medyadaki ağır ifadeler hakaretler ile bizi aynı kefeye koyma bugün iyiyiz ama yarın yine eleştiririz bu işin tabiatında var. Hemen kırılıp büzülüp camianın tamamını töhmet altında tutmasak diyorum.

Neyse bizim adımıza güzel bir hafta geride kaldı. Daha çok kayıpsız kapatmamız gereken maçlar var. Mesela ligi iyi bir yerde bitirip kupaya yüklenmek daha iyi olmaz mı?

Fener maçının kazanımlarını kaybetmeme adına kupa maçı ve Kasımpaşa müsabakasına çok ciddi hazırlanmamız lazım. Ben teknik heyetimize oyuncularımıza sonsuz başarılar diliyorum.

MAÇIN OLAYI

Haftalardır yapılan eleştirilere Kubilay ve Umut’un harika asist ve mükemmel golle karşılık vermeleri.

MAÇIN ADAMI

3 gol attık. Ancak 3 golü kendi kalemizde görebilirdik. Buna izin vermeyen kaleci Ertaç bana göre bir adım öndeydi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerin gol atmasını bekleyip her atakta ses tonunu yükselten maç spikerinin bu hedefe ulaşamaması...

MAÇIN HAKEMİ

Ben çevremdekilere söyledim. Bu hakem ataması bizim lehimize. Başka hakem olsa penaltıyı verirken ‘Acaba mı?’ derdi Erkan hoca iyi maç yönetti. Yaptığı tek hata Gökhan’ı hakkettiği halde kırmızı kartı es geçti.

MAÇIN SORUSU

Acaba maçtan önce bu kadar iyi oyun bu kadar net bir skor alacağımız kimin aklına gelirdi?