Öğrenmeyi Öğreneceğiz!

Bazısı vardır: Çalışmayı sever, çalışkandır. Sorumluluk sahibidir. Neyi ne zaman yapması gerektiğini bilir. Sorumluluklarını eksiksiz yerine getirir.

Bazısı vardır: İşgüzardır. Üzerine vazife olsun olmasın her işin içinde vardır. Hiçbir işe yaramaz.

Bazısı vardır: Çalışır. Homurdanır. Homurdanır. Homurdanır. Tek derdi işvereni, çok çalıştığına, çok yorulduğuna ikna edip dinlenmeye çekilmektir.

Bazısı vardır: çalışmak için kırbaçlaman gereken bir tek tırnaklı gibidir.

Bazısı vardır: Kendisi hariç herkesin ne iş yaptığını çok iyi bilir.

Bazısı vardır: Kırbaçlasan da çalıştıramazsın. İş çıkarmasını bekleyenlerin ince hastalığa yakalanmaması Allah’ın bir lütfudur. En az eksi 1 iş gücü özelliğine sahiptir. Adam eksiltmenin türlü yöntemlerini görmek için bir süre vakit geçirmeniz yeterli olacaktır.

Listeyi uzatmak tabiki mümkün…

İşler yolunda gidiyorsa kimin çalıştığının, kimin çalışmadığının bir önemi yok mu?

Nihayi amaç ortaya iş çıkarmaksa bence de yok!

Hadi gelin işveren yerine de düşünmeyelim bugün.

Bugün, işler yolunda gidiyorsa, iş yapmaktan, iş çıkarmaktan hatta iş öğrenmekten kaçan uyanıkları konuşalım.

Ülkemizde erkeklere en geç askere gitmeden, askere daha önce gidenler tarafından verilir, işten kaçma dersleri! Sakın ‘’ben biliyorum’’ ‘’ben yaparım’’ deme. Çok ahlaklı öyle değil mi?

Kadınların bunu ilk nerede öğrendiği ile ilgili henüz gözlem yapabiliyorum. Bazı batı yaşam tarzı etkisi altında yazılmış kişisel gelişim kitaplarında öngörüler olsa da Anadolu gözü ile Anadolu kadınının gözlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ancak, bulamama sebebimi buldum: Anadolu kadını işten kaçmaz, yoruldum demez, homurdanmaz… Gözden kaçmayan kaçak kadınların ise öyle ya da böyle kadın haklarından çokça bahseden ancak hiçbir kadının hakkını teslim edemeyen sivil toplum kuruluşlarından etkilendiği su götürmez bir gerçek.

Anadolu’nun çalışkan kadınlarını vitrine koyup alttan fon yapmaktan başka bir işleri ve vasıfları olmayan kan emicilerin çoğunun kadın olması erkek olarak beni utandırıyor.

Öğrenmeği öğrenmekten başka seçeneğimizin olmadığı zamanlar vardır hepimizin hayatında.

Öğrenmeye, öğrenmeyi öğrenerek başlamıyor muyuz hayata?

Öğrenmeyi er ya da geç öğreniyoruz da öğreteni bulabiliyor muyuz yanı başımızda?

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…