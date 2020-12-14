İyi Ayar Verdi

Bol gollü galibiyet herkese iyi geldi.

Hamza Hoca sakindi ama maçtan sonra iyi ayar verdi…

Fenerbahçe Cumartesi akşamı o kadar kötüydü ki; iki sezon önce küme düşmemeye oynadığı sezonda bile bu kadar rezil görüntü vermemişti.

Erol Hocanın başında bulunduğu hiçbir takım bugüne kadar bu kadar vasat bir futbol oynamamıştır.

Yeni Malatyaspor’un yaşattığı şok etkisi ligin ilerleyen haftalarında onlara eminim iyi gelecektir.

Gelelim bizim cepheye.

Hamza Hocanın haftalardır Umut ve Kubilay ısrarının nedeni ortaya çıktı.

Meğer oyuncularını Kadıköy’deki maç için motive ettiğini görememişiz…

Bazı renklere gönülden bağlı olan aidiyetli futbolcular nerede forma giyerlerse giysinler sadece taşıdıkları formanın sorumluluğu içinde olmazlar.

Onlar doğuştan sahip oldukları sadakat duygusunu ölene kadar içerlerinde taşırlar.

Neredeyse her sezon Fenerbahçe ağlarını es geçmeyen Umut Bulut ve futbolculuk dehasını konuşturan kariyerinin en verimli dönemini yaşayan oyuncular Adem Büyük ve Semih Kaya gibi…

Bütün oyuncular tecrübelerini tarihi galibiyette iyi sergilediler.

Adı bir dönem sarı lacivertli takımla anılan kaleci Ertaç Özbir yaptığı kurtarışlarla Yeni Malatyaspor için önemli bir kazanım olduğunu bir kez daha gösterdi.

Geldiği günden bu yana yararlı olmaya çalışan Karim Hafez açtığı başarılı ortalarla sistemin bir parçası olduğunu ispatladı ve kadronun vazgeçilmezleri arasına girdi. Sağlık sıkıntısı yaşamadığı sürece lig maçlarında Erkan’a ve Bülent’e sıra geleceğini düşünmüyorum.

Youssouf’un kendisini her geçen gün geliştirdiğini söylemek mümkün. Gün olur maç kazandırır gün olur takımını eksik bırakabilecek hırçın bir futbolcu. Milli takımda kaydettiği golün aynısını Fenerbahçe’ye karşı attı ve hemen transfer dedikodularının konusu haline geldi.

Bence bu dedikodularla kafasını bulandırmaması lazım.

Tetteh gibi ayağına hakim bir futbolcunun kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı pozisyonda yüzde yüzlük golü kaçırmasını hayal kırıklığı olarak karşıladım.

Skora dolaylı katkısı var ancak ondan beklentiler oldukça yüksek. Umarım en çok lazım olduğu maçta orucunu bozar ve maç kazandırır.

Önümüzdeki haftalarda muhtemelen inişler çıkışlar olacak.

Fenerbahçe önünde sadece 3 puan kazanıldığını unutmamak lazım.

Hamza Hocanın maç sonu yaptığı göndermeleri dinledim.

‘Bizi rahat bırakırlarsa ve biz de işimize odaklanırsak daha iyi işler yapabiliriz’ şeklinde bir ifadesi oldu.

Futbolun içerisinde pozitif anlamda eleştirinin her zaman olacağını tecrübeli çalıştırıcı zaten biliyor.

Hocanın bu cümlesini kendisini eleştirenlere değil, yönetim içerisinde kendisinden rahatsız olanlara, işini zorlaştıranlara ima ettiğini düşünüyorum.

Mevcut kadronun yüzde 80’ninin Hamzaoğlu’nun dokunuşuyla yaratıldığı ortada.

Dolayısıyla bu saatten sonra yönetimdeki bazı aracılar üzerinden baskı oluşturarak oynatmadığı oyuncuları çıra niyetine kullanmak isteyenler olacaktır.

Ödemeleri konusunda sorun yaşanması halinde futbolcular arasına kıvılcım atılır.

Bu durumun yaşanmaması dileğiyle…