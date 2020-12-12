Hep söyledim, yine söylüyorum…
Ne yazık ki memleketimizde bardağın hep boş tarafına bakan, eleştiri noktasında küçükte olsa bir delik bulmaya görsün o delikten girmeyi marifet sayan, insanların açığını ortalığa yaymak için can atan kişi sayısı oldukça fazla.
Siyaset, spor, sanat, kısacası her alanda...
Alın işte en basitinden Yeni Malatyaspor.
Futbolda şehrimizin tek temsilcisi durumundaki sarı-kırmızılı takıma karşı bazılarımızın takındığı anlamsız tavır bile ne durumda olduğumuzun açık bir göstergesi aslında.
Takımda şuan işler iyi gidiyor ya, haliyle bu durum birilerini rahatsız etti.
Neymiş, yenmişiz ama 90 dakika boyunca kalemizin önüne koca bir otobüs çekip savunma yaparak yenmişiz…
Neymiş, yenmişiz ama kötü oynayarak yenmişiz…
Neymiş, yenmişiz ama hak etmeyerek yenmişiz…
Neymiş Hamza Hamzaoğlu'na rağmen yenmişiz.
Bu mu yani takımın puanlar toplayarak, Avrupa'ya göz kırpma seviyesine geldiği duruma yaptığınız yorum!
Neden olaya bu şekilde değil de daha makul tarafından bakmıyorsunuz?
Örneğin, takım savunması anlamında Süper Lig’in en kompakt oynayan takımlarından birisi olmamız gibi…
Örneğin, ‘Ofansif oynayan takım maçı, iyi savunma yapan takım sezonu kazanır’ sözünü doğrulayan bir performans sergilememiz gibi…
Örneğin, ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olmamız gibi…
Örneğin, sahamızdaki maçlarda gelen takımlara kök söktürmemiz gibi.
Ama olur mu hiç, bardağa dolu tarafından bakıp, ortadaki başarıyı alkışlamak yakışır mı bize!
BAKIŞ AÇISI!
Hep söyledim, yine söylüyorum…
Yazar Mehmet Türel - Mesaj Gönder
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.